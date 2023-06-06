Генпрокурор резко отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сравнил подрыв Каховской ГЭС российскими войсками с действиями Гитлера во время Второй мировой войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС. Фото из открытых источников

Утром 6 июня по предварительной информации 205-я мотострелковая часть ВС РФ взорвала дамбу украинской гидроэлектростанции в Новой Каховке. Как следствие, под угрозой затопления оказалось около 80 населенных пунктов. На преступные действия отреагировал Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, заявивший, что "Россия способна только разрушать и убивать" и не остановится ни перед чем.

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"Подрыв Каховской ГЭС — очередное доказательство этого и международное преступление. Сегодня загнанные в угол оккупанты убивают и оставляют без домов тысячи людей, которых еще вчера хотели "интегрировать в РФ". Людоедская тактика "выжженной земли", достойная Гитлера", — считает Андрей Костин. .

По словам генпрокурора, конец для преступных и агрессивных действий Российской Федерации может стать лишь ее поражение в войне и последующий трибунал с привлечением виновных во всех преступных действиях на территории Украины. Кроме того, Костин добавляет, что все, кто до сих пор надеется на переговоры с Россией, должны помнить о потоках грязной воды, смывшей дома мирных людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт объяснил, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на возможности украинской армии.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на подрыв дамбы Каховской ГЭС. В связи с событиями президент собирает заседание Совета по нацбезопасности и обороне.