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Генпрокурор резко отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

Генеральный прокурор Андрей Костин считает подрыв ГЭС международным преступлением и указывает, что тактика России подобна действиям Гитлера.

сегодня, 11:30
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Автор:

Slava Kot

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сравнил подрыв Каховской ГЭС российскими войсками с действиями Гитлера во время Второй мировой войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника.

Генпрокурор резко отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

Россияне взорвали Каховскую ГЭС. Фото из открытых источников

Утром 6 июня по предварительной информации 205-я мотострелковая часть ВС РФ взорвала дамбу украинской гидроэлектростанции в Новой Каховке. Как следствие, под угрозой затопления оказалось около 80 населенных пунктов. На преступные действия отреагировал Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, заявивший, что "Россия способна только разрушать и убивать" и не остановится ни перед чем.


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"Подрыв Каховской ГЭС — очередное доказательство этого и международное преступление. Сегодня загнанные в угол оккупанты убивают и оставляют без домов тысячи людей, которых еще вчера хотели "интегрировать в РФ". Людоедская тактика "выжженной земли", достойная Гитлера", — считает Андрей Костин. .

По словам генпрокурора, конец для преступных и агрессивных действий Российской Федерации может стать лишь ее поражение в войне и последующий трибунал с привлечением виновных во всех преступных действиях на территории Украины. Кроме того, Костин добавляет, что все, кто до сих пор надеется на переговоры с Россией, должны помнить о потоках грязной воды, смывшей дома мирных людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт объяснил, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на возможности украинской армии.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на подрыв дамбы Каховской ГЭС. В связи с событиями президент собирает заседание Совета по нацбезопасности и обороне.



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Источник: https://twitter.com/AndriyKostinUa/status/1665954113744519168
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