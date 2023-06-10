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Война в Украине: как уже изменился фронт – что ожидать в ближайшем будущем

Большинство военных специалистов, анализируя российско-украинскую войну, видят много общего с Первой мировой

сегодня, 13:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Тема украинского контрнаступления активно продолжает муссироваться в информационном пространстве. Аналитики Института изучения войны (ISW) уверяют, что оно идет на четырех направлениях (Донбасс и Запорожская область). Российский диктатор Владимир Путин также уверяет, что ВСУ пошли впередНо традиционно рассказывает сказки, что "мужественные российские солдаты" все атаки отразили. Начали появляться данные о потерях как у ВСУтак и в оккупационной армииЧто важно понимать о происходящем сейчас на фронтах и вокруг них (в информационном пространстве)? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине: как уже изменился фронт – что ожидать в ближайшем будущем

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Форма украинского контрнаступления будет соответствовать форме Брусиловского прорыва

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:


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"Важно понимать, что в результате подрыва Каховской ГЭС линия фронта в значительной степени видоизменилась. Можно даже сказать, что она – сократилась (от Запорожской области до Кинбурнской косы). Затопленные территории стали непригодны для наступления. Это довольно типичный прием защищающейся стороны – подрывать плотины с целью создания непроходимой для наступающей группировки противника местности. Что русские и сделали в преддверии ожидаемого наступления украинской армии. Как я уже отмечал, это кардинально изменило протяженность и конфигурацию фронта. Украинские военные теперь вынуждены прощупывать фланг фронта в Запорожской области".

По словам Виктора Савинова, большинство военных специалистов, анализируя российско-украинскую войну, видят много общего с Первой мировой. При этом, акцентирует он, Украина, в отличие от Британии в сражении на Сомме (битва на французском театре Первой мировой войны армий Британской империи и Французской республики против Германской империи; состоялась с 1 июля по 18 ноября 1916 года на обоих берегах реки Соммы – прим. ред.) или Германии в Верденском сражении (известно также как Верденская мясорубка — совокупность боевых действий немецких и французских войск во время Первой мировой войны на Западном фронте с 21 февраля по 18 декабря 1916 года – прим. ред.), не может позволить себе столь огульное и дерзкое наступление, как демонстрировали Роулинсон (британский военный деятель) и Гальвиц (германский генерал). У нас нет такого ресурса.

"Поэтому наиболее вероятно, что форма украинского контрнаступления будет соответствовать форме Брусиловского прорыва (фронтовая наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала Брусилова во время Первой мировой войны, проведённая 22 мая (4 июня) — 7 (20) сентября 1916 года; в ходе нее было нанесено тяжелое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии, заняты Буковина и Южная Галиция; считается крупнейшим сражением Первой мировой войны по суммарным потерям – прим. ред.). Когда наносится одновременно несколько ударов. И туда, где можно достигнуть успеха, перебрасываются резервы", – считает эксперт.

Так, отмечает он, действовали и союзники на Западном фронте в 1918 году. И это была вершина тактических и стратегических действий того периода, когда уже появились танковые войска.

"Понятно, что современный танк на несколько порядков лучше, чем трапециевидный Mark I (британский тяжелый танк периода Первой мировой – прим. ред.). Но и противотанковые средства не стояли на месте. Поэтому, по мнению военных специалистов, общая оценка эффективности действий российско-украинской войны должна примерно соответствовать действиями армий времен конца Первой мировой – 1916-1918 гг. В данный же момент украинская сторона наносит несколько ударов, которые следует расценивать не как попытки прорыва фронта, а как разведку боем. Для выявления новой (после подрыва Каховской ГЭС) конфигурации российских войск. И определения места для основного удара, который в стратегическом смысле может позволить либо разрезать группировку противника, либо (в случае двух прорывов) окружить ее часть", – констатирует Виктор Савинов.

Сегодня есть консолидированная позиция Запада помогать Украине в такой мере, чтобы мы могли освободить все свои территории

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок поделился таким комментарием:

"Прогнозировать ситуацию на фронте, в том числе в ракурсе украинского контрнаступления – дело неблагодарное. Тем более, что высшее военное руководство просит этого не делать. Но, учитывая общедоступную информацию, сводки, понятно, что происходят определенные военные действия на отдельных участках фронта. Причем не только на востоке или в Запорожской области, но фактически по всей линии фронта. Это может означать подготовку к последующим действиям".

Понятно, продолжает эксперт, что главная цель, которую мы преследуем, — освобождение всех украинских территорий. Как и то, что контрнаступление — это комплекс действий, к которым можно отнести и рейды в Белгородской областии участившуюся "бавовну" не только на временно оккупированных украинских территориях, но и в самой РФ. И международный аспект, где периодически оглашаются новые и новые пакеты военной помощи УкраинеИ подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, где Украина рассчитывает на определенные гарантии безопасности.

"Говорить сейчас о прогнозах на ближайшую перспективу – тяжело. Но на дальнюю они очевидны — есть консолидированная позиция Запада помогать Украине в такой мере, чтобы мы могли освободить все свои территории и закончить войну на своих условиях. Всё это – лишь вопрос времени", – уверен Валерий Клочок.

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