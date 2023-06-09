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США объявили о новом пакете помощи Украине: что в него входит

Вашингтон объявил об очередном шаге военной поддержки обороны Украины

9 июня 2023, 22:50
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Автор:

Константин Куликов

США объявили о новом пакете военной помощи Украине почти на 2,1 миллиарда долларов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

США объявили о новом пакете помощи Украине: что в него входит

Украина получит еще один пакет помощи

В пакет входят: зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk и боекомплект к ним; ракеты к ЗРК Patriot; боеприпасы калибра 105 и 203 мм; разведывательные беспилотники RQ-20 Puma; ракеты с лазерной наводкой.


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"Спасибо союзникам", — поблагодарил Андрей Ермак.

В свою очередь Джо Байден сегодня во время брифинга отметил:

"Что бы случилось, если бы мы не поддерживали Украину? Остановилась бы Россия на Киеве? Я думаю, что нет. Наша цель – долгосрочная безопасность для сдерживания будущей агрессии после окончания этой войны. И мы продвигаем эту цель, оказывая поддержку, в которой нуждается поле боя, и помогая им укреплять свои вооруженные силы в долгосрочной перспективе", — заявил президент США.

Между тем Арестович критикует украинцев приравняв их к россиянам.

Грета Тунберг заявила, что "я больше не смогу бастовать из-за изменения климата".

А в Лавре впервые помолятся за Ивана Мазепу.

В церкви Всех Святых Киево-Печерской лавры состоится богослужение, во время которого будет отправлена панихида за гетманом Иваном Мазепой. Богослужение, во время которого будет отслужена панихида за Иваном Мазепой, посвящена 325-летию освящения храма.

Церковь Всех Святых Киево-Печерской лавры — памятник архитектуры XVII ст. Построена за счет гетмана Ивана Мазепы в 1696—1698 годах в стиле украинского барокко. Росписи интерьеров выполнены в начале XX ст. под руководством украинского художника Ивана Ежакевича. Посвящена празднику, который отмечается в первое воскресенье после Троицы.



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