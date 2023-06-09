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Путин заявил, что Украина начала контрнаступление против российской армии

Российский диктатор Владимир Путин сообщил, что ВСУ предприняли широкие контрнаступательные действия.

сегодня, 18:30
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Автор:

Slava Kot

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные предприняли широкие контрнаступательные действия против армии РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин заявил, что Украина начала контрнаступление против российской армии

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский президент Владимир Путин во время конференции в Сочи указал, что Украина начала долгожданное контрнаступление против российских войск.


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"Началось наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом свидетельствует использование стратегических резервов", – говорит российский диктатор.

По словам Путина, российские войска отразили украинское контрнаступление.

"Украинские войска не достигли поставленных целей ни на одном участке – благодаря мужеству российских солдат, правильной организации войск", — утверждает Владимир Путин.

Лидер РФ указывает, что Украина теряет большое количество военных. По словам Путина, потери превышают три до одного.

Заявления президента России не были подтверждены. Официальные лица Украины не комментировали сообщение Владимира Путина о начале контрнаступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экспрезидент России Дмитрий Медведев сообщил о начале долгожданного контрнаступления украинских сил. По словам российского политика, Украина и ее союзники пытаются уничтожить Российскую Федерацию такими действиями.

Также "Комментарии" писали о представителе Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого, который сообщил об удачном продвижении украинских подразделений на Бахмутском направлении. По его словам, Вооруженные силы Украины смогли организовать многодневный штурм, который сместил линию фронта на 1200 метров.



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Источник: https://t.me/tass_agency/195622
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