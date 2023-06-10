Почему у РФ увеличились потери на фронте – действительно ли враг нервничает

Генштаб довольно сдержанно сообщает о контрнаступательных операциях ВСУ на некоторых участках фронта. Между тем, как уверяет секретарь СНБО Алексей Данилов, анонсированное ранее контрнаступление еще не началось. Тем не менее, у россиян существенно увеличились потери в живой силе на фронте. Почему так происходит? И может ли страна-агрессор увеличить количество ракетных ударов на фоне успешного продвижения ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Мы выходим на новый этап боевых действий

Аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспресо" заявил, что рост потерь российской армии связан с выходом на новый этап боевых действий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Показатели уничтожения россиян и их техники увеличиваются в последние дни, что свидетельствует об изменении динамики на линии фронта сразу на нескольких направлениях: Купянском, Бахмутском, Сватовом и Кременном, Марьинском, Авдеевском и Запорожском", — отметил Сергей Згурец.

По его словам, это свидетельствует об активизации действий со стороны украинских войск. РФ тоже пытается активизировать свои ограниченные контрнаступательные действия на отдельных участках.

"Мы выходим на новый этап боевых действий по увеличению динамики по всей линии столкновения", — подчеркнул Сергей Згурец.

Не исключено, что у оккупантов может быть новая систематика ударов

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил у себя в Телеграмм, что у россиян сейчас неслабая паника из-за происходящего по всей линии фронта, но больше всего – в Запорожской области, и ракетные удары по мирным городам вполне вписываются в их маниакальный менталитет.

"Российские оккупанты с 8 на 9 июня предприняли 2 ракетные атаки по территории Украины. Первая, довольно несвойственно для российских войск, была проведена ещё в светлое время суток, посредством 2-х КРМБ "Калибр". Вторая, привычно ночью, но малым количеством Х-101/555. Всего было 6 целей", — отметил он.

По его словам, оккупанты меняют тактику обстрелов, пытаются применять эффект неожиданности.

Читайте также на портале "Комментарии" — подрыв Каховской ГЭС: какие выводы из трагедии – что больше всего удивило.



