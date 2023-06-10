Почему у РФ увеличились потери на фронте – действительно ли враг нервничает

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Кравцев Сергей
Генштаб довольно сдержанно сообщает о контрнаступательных операциях ВСУ на некоторых участках фронта. Между тем, как уверяет секретарь СНБО Алексей Данилов, анонсированное ранее контрнаступление еще не началось. Тем не менее, у россиян существенно увеличились потери в живой силе на фронте. Почему так происходит? И может ли страна-агрессор увеличить количество ракетных ударов на фоне успешного продвижения ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспресо" заявил, что рост потерь российской армии связан с выходом на новый этап боевых действий.
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По его словам, это свидетельствует об активизации действий со стороны украинских войск. РФ тоже пытается активизировать свои ограниченные контрнаступательные действия на отдельных участках.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил у себя в Телеграмм, что у россиян сейчас неслабая паника из-за происходящего по всей линии фронта, но больше всего – в Запорожской области, и ракетные удары по мирным городам вполне вписываются в их маниакальный менталитет.
По его словам, оккупанты меняют тактику обстрелов, пытаются применять эффект неожиданности.
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