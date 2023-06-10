Украина ведет контрнаступление на четырех направлениях: подробности от ISW

Украинская армия увеличивает темпы наступления на 4 основных направлениях фронта. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

"9 июня украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта. Российские войска отразили ограниченные и локальные атаки украинских войск в районе Кременной. Также 9 июня украинские официальные лица заявили, что 8 июня ВСУ продвинулись на 1,2 км в ходе продолжающихся наступательных операций под Бахмутом", — говорится в сообщении экспертов ISW.

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Кроме того, 9 июня украинские войска продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области и добились тактических успехов в этом районе.

По мнению экспертов, украинские силы также продолжали наземные атаки в западной части Запорожской области в ночь с 8 на 9 июня и в течение дня 9 июня. Также эксперты предположили, что ВСУ добились значительных успехов во время атак.

Среди других ключевых выводов ISW: президент РФ Владимир Путин 9 июня признал, что украинское контрнаступление началось недавно, и отметил, что украинские силы все еще обладают наступательным потенциалом.

Украинские официальные лица прямо признали, что украинские силы ожидают потери техники в ходе контрнаступательных операций.

Белый дом сообщил 9 июня, что Иран помогает России построить завод по производству дронов в Елабуге, Республика Татарстан, Россия, подчеркнув растущее военное сотрудничество между Тегераном и Москвой, несмотря на западные санкции.

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