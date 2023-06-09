Журналист рассказал про первые "реальные потери" танков Леопард-2 и БМП М2 Брэдли

По сообщениям из различных источников, сейчас ВСУ активизировали боевые действия по всей линии фронта, наиболее горячие схватки происходят на Запорожском направлении, так как здесь Силы обороны могут пробиться до Азовского моря, перерезав сухопытный коридов в Крым. Последние дни рашисты засыпали информационное пространство фейками о количестве убитых украинцев и подбитой технике, в частности танках "Леопард". Эти сообщения были высмеяны даже их сторонниками, в частности главарем ЧВК "Вагнер" Пригожиным. Но сейчас уже стали приходить сведения и о реальных потерях на этом и других участках фронта. Их, как сообщают "Комментарии", обнародовал украинский журналист Юрий Бутусов.

Фото вероятных потерь ВСУ

"Первые реальные потери танков Леопард-2 и БМП М2 Брэдли ВС Украины, — прокомментировал фото или скриншот из одного из рашистских телеграмм-каналов Юрий Бутусов. — На фото один танк Леопард-2А6, четыре БМП М2-ODS Брэдли, 1 инженерная машина разграждения. Судя по фотографии, группа бронетехники натолкнулась на плотное минное поле в низине. Вокруг не видно воронок от снарядов артиллерии, машины не взорваны, то есть поражения плотным огнём не произошло. Однако видны сбитые гусеницы. Вблизи подбитой техники нет тел погибших членов экипажей, очевидно, нашим воинам удалось отойти".

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Кроме того, журналист продемонстрировал "Леопард", об "уничтожении" которого кричала несколько дней назад российская пропаганда. Машина отбуксирована в наш тыл, пригодна к ремонту и через некоторое время снова вернется в строй.

"Танк Леопард-2А4 ВС Украины, который подорвали на мине и потерял гусеницу, эвакуирован для ремонта в тыл, — написал в своем телеграмм-канале Юрий Бутусов. — Танк ремонтопригодный, и будет возвращён в строй, таким образом он не уничтожен и это не безвозвратная потеря. Разумеется, в данном случае в результате подрыва экипаж жив, это главное. Вчера российские каналы демонстрировали видео с подорвавшимися и обездвиженным Леопардом-2А4, который российские каналы объявили уничтоженным".

Украина получила две модификации: Леопард-2А4 производства начала 90-х годов и новейшие Леопард-2А6.

Тем временем, стали поступать сведения о потерях на Запорожском направлении.







