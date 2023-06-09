Стали поступать сведения о потерях на Запорожском направлении

С 4 июня ВСУ перешли к более активным действиям по всей линии фронта, в частности, на Запорожском направлении, где, по данным рашистов, последние дни происходят активные боевые действия. Минобороны Украины говорит об "активной обороне противника" в этом направлении. В социальных сетях уже стали появляться сведения о потерях в ходе этих штурмовых действий. Об этом сообщают "Комментарии".

Ярослав Мастерчук

Так, на странице Новоушицкой территориальной громады (Хмельницкая область) в Фейсбуке появился некролог воина, погибшего 4 июня под селом Каменское Васильевского района Запорожской области, — Мастерчука Ярослава Леонидовича.

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"Ярослав Майстерчук родился 26 октября 1977 года в с. Струга. Учился в Стружской общеобразовательной школе I-III ступеней, которую закончил в 1994 году, — сказано в сообщении. – В 1996 году был призван на срочную службу, которую проходил в городе Кропивницком в войсках специального назначения. Женат, отец двоих детей. 10 мая 2022 года был мобилизован в ВСУ, защищал нашу землю в районе г. Бахмут, под Соледаром получил ранение, лечился и проходил реабилитацию в госпитале г. Днепр, второе ранение получил под Херсоном, после чего лечился в госпитале г. Барвинково. После реабилитации снова вернулся защищать нашу Родину. Погиб Герой, защищая родную землю от рашистских оккупантов, 4 июня 2023 года во время минометного обстрела вблизи населенного пункта Каменское Запорожской области".

Как утверждает эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко, "сначала было понятно, что Запорожское направление — это кратчайшее расстояние, чтобы перерезать сухопутное сообщение между Крымом и материковой частью Украины, захваченной россиянами. Что именно там ВСУ будут атаковать. Поэтому в Запорожской области оккупанты построили мощные оборонительные сооружения, провели тотальное минирование, стянули много сил и средств, в том числе резервы".

"Война не бывает без потерь, – отмечает в свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр. – Самые страшные, но неизбежные потери – это люди. И, к сожалению, еще не создали военную технику, которую невозможно уничтожить". По ее словам, сегодня на запорожском направлении "противник ведет оборонительные действия". Здесь "продолжаются позиционные бои".

Тем временем, Путин назвал дату, когда Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

А в ВСУ рассказали о новой тактике ночных атак России.