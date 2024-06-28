Соглашение о безопасности с ЕС: что даст Украине и зачем оно Европе

Украина и ЕС подписали соглашение о безопасности с финансовыми обязательствами. Документ, который называется "Общие обязательства по обеспечению безопасности между Европейским Союзом и Украиной", существенно отличается от двусторонних договоров безопасности Украины и государств-членов НАТО. В частности, соглашение с ЕС не содержит никаких упоминаний о будущем членстве Украины в Альянсе и о его поддержке, поскольку в ЕС входят как внеблоковые государства (Австрия, Ирландия), так и Венгрия, в целом воздерживающаяся от поддержки Украины. Что даст Украине это соглашение и зачем оно ЕС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Соглашение о безопасности между Украиной и ЕС. Фото: Офис президента Украины

Смысл соглашений состоит в том, чтобы исключить политический фактор за пределы поддержки Украины

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что главная цель всех этих договоров о безопасности состоит в том, чтобы закрепить обязательства перед Украиной по финансированию сферы безопасности, установлению долгосрочных связей, заключению долгосрочных контрактов и в целом определение конкретных объемов финансирования.

"В случае соглашения между ЕС и Украиной речь идет о 50 миллиардах евро на 4 года, которые должны пойти на соответствующую поддержку безопасности Украины в контексте покупки вооружения Европейского Союза. Таким образом, это соглашение достаточно близко по содержанию к предыдущим соглашениям, которые подписывала Украина. Хотя, конечно, имеет свои особенности. В первую очередь, оно действительно касается того, чтобы обеспечить соответствующий уровень поддержки на период, когда будут продолжаться переговоры между Украиной и ЕС о присоединении к Европейскому Союзу. Мы знаем, что недавно был дан старт этим переговорам. 25 июня – это действительно знаковая историческая дата для Украины, когда эти переговоры были начаты. Теперь всех будет ждать достаточно сложная работа по согласованию всех моментов, связанных со вступлением Украины в Европейский Союз", – отметил эксперт.

Он отмечает, что существует достаточно много разнообразных проблемных вопросов, которые должны быть согласованы. Согласно установленной процедуре должны состояться переговоры, которые могут длиться достаточно длительное время и как раз на этот промежуток времени заключено соглашение о безопасности.

"То есть смысл этих соглашений состоит в том, чтобы исключить политический фактор за пределы поддержки Украины. Несмотря на то, как изменяются политические настроения в том или ином государстве, в той или иной группе государств, поддержка Украины должна оставаться неизменной. Это один из основных аспектов этого соглашения о безопасности. Кроме того, там начинаются соответствующие инициативы по сотрудничеству в сфере развития, а главное – в сотрудничестве в сфере военно-промышленных комплексов. То есть, это очередной аспект, связанный с открытием многочисленных совместных предприятий и других средств, которые должны обеспечивать производство оружия непосредственно в Украине", – прокомментировал Петр Олещук.

Усиливая Украину ЕС будет и сам усиливаться

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, что соглашение с ЕС является одним из перечня соглашений, утвержденных в свое время Большой семеркой, как рамка.

"Именно на уровне Большой семерки было принято решение о том, что будут подписаны соглашения о безопасности с совершенно разными странами, с разным темпом. Данное соглашение не о вступлении в тот или иной союз и это не соглашение напрямую о гарантиях безопасности, которые предоставит та или иная страна в случае агрессии. Это нужно тоже понимать. Потому что гарантии безопасности может дать только участие Украины в Альянсе, где прописана коллективная ответственность. Или такие гарантии может предоставить очень узкое двустороннее соглашение, которое предусматривает непосредственное участие военных или наличие военных баз, которые могут быть задействованы в случае военной агрессии. Поэтому нужно понимать, что это не о вступлении в конкретную организацию и не о прямых гарантиях безопасности, которые может предоставить только участие в конкретном политико-военном блоке, как НАТО например. Но это абсолютно не умаляет значимости для Украины этих соглашений и значимости с точки зрения существенного усиления безопасности", – отметила аналитик.

Олеся Яхно убеждена, что подписанное соглашение будет хорошим стимулом для того, чтобы Украина развивалась изнутри, потому что во многих соглашениях прописана не только военная составляющая.

"К примеру, в соглашении с Соединенными Штатами есть целый раздел, предусматривающий внутренние трансформации Украины. Это не только о военном усилении, но и о структурном усилении Украины и неуязвимости на уровне институтов. С каждым субъектом подписантов таких соглашений расставлены разные акценты. Однако самым сильным и самым пространным является соглашение с США. Потому что оно существенное и в части преамбулы, где как раз формируется как цель движение Украины в НАТО, где звучат формулировки о необходимости победы Украины", – отметила эксперт.

Олеся Яхно подчеркнула, что, конечно же, соглашение с Европейским Союзом не содержит пунктов о вступлении в ЕС или НАТО, потому что это совершенно разные форматы.

"В Европейский Союз мы и так двигаемся и у нас есть прописанная позиция, а отвечать за НАТО здесь не совсем уместно. Но это очень важно, потому что это соглашение институциализирует финансовую помощь Украине. Это то, о чем в последнее время много говорилось в ракурсе того, что могут измениться власти в США. Говорилось о том, что эту помощь нужно институциолизировать, чтобы она была прописана, оговорена, чтобы всегда можно было обращаться к этому договору с тем, чтобы наращивать сотрудничество. То есть, это та рамка, которая позволяет углублять и находить более тесные формы сотрудничества Украины с Европейским Союзом", – отметила эксперт.

Она добавляет, что с Европейским Союзом особенно важно было подписать это соглашение, потому что началась де-факто процедура движения и вступления Украины в ЕС.

"На пути к членству в ЕС будет много разговоров об экономике, правилах, тарифах, разных группах бизнеса и так далее. А соглашение о безопасности даст возможность сконцентрироваться на безопасной составляющей. И в этом смысле, на фоне того, что была задержка с помощью от Соединенных Штатов Украине, то как раз Европа, если мы говорим о НАТО и Европейском Союзе, активизировала свои усилия. В этом смысле Европа хочет или не хочет она этого, но движется к большей помощи Украине в контексте собственной безопасности. Повторюсь, это не панацея, что войска какой-то западной страны зайдут на территорию Украины, но это то, что нам очень сильно поможет в усилении именно обороны и продемонстрирует политическую поддержку", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Еще важно, отмечает Олеся Яхно, что соглашения о безопасности будут помогать странам, которые берутся поддерживать Украину, обходить коллективную позицию НАТО или ЕС.

"Таким образом, некоторые страны могут стать гарантами в процессе движения Украины как в Европейский Союз, так и в НАТО. Мы не можем исключать, что будет принято решение о размещении части военных или военных баз в Украине. Они не будут участвовать напрямую в войне, но они могут выполнять безопасностную, оборонную функции в случае агрессии. Это соглашение будет стимулировать сам Европейский Союз обращать большее внимание на оборону, усиливать Украину и таким образом самому усиливаться", – подытожила эксперт.

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