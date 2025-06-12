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Первый миллион потерь в День России: в Генштабе показали эпическое видео

В Генштабе показали потери России за время войн в мировой истории

сегодня, 08:11
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Недилько Ксения

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.25 ориентировочно составили более миллиона человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба и Сухопутных войск ВСУ.

Первый миллион потерь в День России: в Генштабе показали эпическое видео

Иллюстративное фото

Потери ориентировочные, потому что точно сосчитать в условиях активной войны невозможно.

Так, Россия уже потеряла в войне за 3,5 года полномасштабного вторжения (в скобках указаны потери противника за минувшие сутки):

личного состава – около 1000340 (1140) человек,

танков ‒ 10933 ( 6) ед,                                             

боевых бронированных машин ‒ 22786 ( 3) ед,                                       

артиллерийских систем – 29063 ( 47) ед,                           

РСЗО – 1413 ( 0) ед,

средства ПВО ‒ 1184 ( 1) ед,                                     

самолетов – 416 (0) ед,                                   

вертолетов – 337 (0) ед,                                          

БПЛА оперативно-тактического уровня — 40435 (138),

крылатые ракеты ‒ 3337 ( 0),

корабли /катера ‒ 28 ( 0) ед,

подводные лодки — 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 51715 ( 136) ед,

специальная техника ‒ 3914 ( 0)

В Государственной пограничной службе прокомментировали "юбилейную" цифру:

"Миллион! Представьте, это равносильно населению Самары или Челябинска. Не просто цифра – доказательство: украинская нация готова сражаться и уничтожать столько, сколько нужно".

В Генштабе опубликовали видео, на котором указаны потери России в войнах в мировой истории.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия сегодня была под обстрелом: где произошли попадания.



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