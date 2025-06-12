Первый миллион потерь в День России: в Генштабе показали эпическое видео

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Недилько Ксения
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.25 ориентировочно составили более миллиона человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба и Сухопутных войск ВСУ.
Иллюстративное фото
Потери ориентировочные, потому что точно сосчитать в условиях активной войны невозможно.
Так, Россия уже потеряла в войне за 3,5 года полномасштабного вторжения (в скобках указаны потери противника за минувшие сутки):
личного состава – около 1000340 (1140) человек,
танков ‒ 10933 ( 6) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22786 ( 3) ед,
артиллерийских систем – 29063 ( 47) ед,
РСЗО – 1413 ( 0) ед,
средства ПВО ‒ 1184 ( 1) ед,
самолетов – 416 (0) ед,
вертолетов – 337 (0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 40435 (138),
крылатые ракеты ‒ 3337 ( 0),
корабли /катера ‒ 28 ( 0) ед,
подводные лодки — 1 (0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 51715 ( 136) ед,
специальная техника ‒ 3914 ( 0)
В Государственной пограничной службе прокомментировали "юбилейную" цифру:
В Генштабе опубликовали видео, на котором указаны потери России в войнах в мировой истории.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия сегодня была под обстрелом: где произошли попадания.
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