О чем говорят заявления Трампа об ударе по Украине: для чего потребовался разговор с Путиным

Если раньше президент США Дональд Трамп широко анонсировал свои звонки российскому диктатору Владимиру Путину, то в этот раз он не только не сделал этого, но и ошеломил заявлениями по завершению разговора. О чем говорят странные заявления-анонсы Трампа об ударе возмездия Путина по Украине за атаки по аэродромам РФ? Почему, наконец, этот звонок состоялся именно сейчас? Издание "Комментарии" обратилось с этими вопросами к экспертам.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Трамп оказался перед дилеммой

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович так прокомментировал ситуацию:

"Этот звонок произошел именно сейчас, поскольку требовалась реакция на определенные события, как непосредственно на территории Российской Федерации, подразумевается атака на аэродромы, так и непосредственно вторая встреча в Стамбуле, на которой стороны обменялись меморандумами, но ни на сантиметр не приблизились к возможному собственно перемирию. И поэтому Трамп, мне кажется, с одной стороны, решил лично попытаться выяснить, какое, условно говоря, настроение у Путина, что готов Путин делать дальше и, учитывая ответ о том, что этот разговор не приблизил слишком мир, каких-то конкретных вещей от Путина относительно возможного перемирия он не услышал".

Что касается анонса удара-возмездия от Путина, то, по мнению эксперта, это демонстрация достаточно пассивной и, к сожалению, слабой позиции президента США.

"Трамп в этой ситуации не очень хорошо себя проявил. Судя по всему, у него были определенные сомнения в своих действиях, поскольку он сначала снял этот пост. Потом, правда, его вернул. Репостнул пост о возможном введении санкций против Российской Федерации. Но после разговора, по-видимому, дошло, мягко говоря, эта позиция довольно странно выглядела. С другой стороны, Трамп подтвердил, что он не готов, по состоянию на сегодняшний день, несмотря на все те вещи, которые происходят на фронте и вокруг в целом российско-украинской войны, усиливать давление на Российскую Федерацию и он все еще находится в определенной иллюзии, что рано или поздно ему, все же, удастся договориться с Путиным. Удастся посадить Путина за стол переговоров и добиться непосредственно перемирия на поле боя", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом Игорь Рейтерович призвал не забывать, что россияне очень хорошо умеют общаться с Трампом. Они знают, что и как следует говорить, на какие вещи обратить внимание.

"Судя по всему во время этого разговора россияне тоже по полной программе прошлись по этому. И Трамп был сдержанно оптимистично настроен после этого разговора. Хотя эта информация уже перебивается другой собственно из разнообразных информационных источников, для своего окружения Трамп проявлял как раз восторг украинской операцией. Но она действительно ставит перед ним определенную дилемму – необходимость предпринимать какие-то очень радикальные шаги по отношению к России, к которым Трамп пока не готов и этот разговор с Путиным собственно это в очередной раз подтвердил", – подытожил эксперт.

После избрания Трампа мир вокруг Украины стремительно меняется

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отметил, что Трамп в очередной раз пообщался по телефону с кремлевским диктатором и в очередной раз в восторге от его геополитического могущества. Настолько, что готов простить и оправдать российские "удары мести" по мирным городам Украины, а иначе россияне и не умеют. Удар КАБами по центру Херсона тому подтверждением. А еще хочет привлечь путина к урегулированию ситуации с потенциальным созданием Ираном ЯО, что фактически превращает путина из военного преступника в голубя мира и спасителя человечества. На пару с Трампом.

"Но это все слова в виде постов в соцсетях, которые то исчезают, то возвращаются – в зависимости от того, кто последний зайдет в Овальный кабинет и нашепчет Трампу что-нибудь на ухо. А вот дела весьма красноречивы. Именно после телефонного разговора с путиным, когда совершенно понятно, что по Украине будут бить сотнями шахедов, Пентагон вдруг решил передать взрыватели для зенитных противодроновых ракет, которые по решению Байдена были назначены Украине, своим войскам на Ближнем Востоке. Усиление украинской ПВО говорите? И кто-то еще не верит, что Трамп воспринимает путина не как врага и даже не как соперника, а как приятного надежного партнера... А вот Зеленский для руководителя Белого Дома – категорически некомфортное лицо. Потому что постоянно – сознательно или нет – своим пребыванием в должности президента Украины напоминает, что никакой Трамп не фантастический переговорщик, никакой не успешный миротворец и никакой не властитель мира. Потому что на его хаотические маневры уже и биржевые индексы реагируют более сдержанно, а мировые лидеры вообще используют Трамоповую зависимость от комплиментов и лести", – отметил эксперт.

Александр Кочетков заключает, что после избрания Трампа мир вокруг Украины стремительно меняется. А вот Украина – нет. Речь о давно назрелой и перезрелой модернизации принципов военно-политического руководства страны, а не только о замене командования на дроновом направлении, что, безусловно, положительно и важно, но при сохранении системы особого результата не даст.

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