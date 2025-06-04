Удары по российским аэродромам и Крымскому мосту: чем это может обернуться

В первые часы после атаки дронов на российские аэродромы, а также взрывов в районе Крымского моста среди украинцев царила эйфория, ведь украинским спецслужбам удалось провести уникальные операции. Впоследствии в сети стали распространяться пессимистические взгляды, потому что это не сильно подорвало возможность РФ продолжать войну. А США устами спецпредставителя Трампа Кита Келлога вообще намекнули на новый виток эскалации в войне после ударов по российским аэродромам. Окажут ли эти операции влияние на завершение войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Удары по российских аэродромах. Фото: из открытых источников

Украина усиливает свою переговорную позицию

Военный обозреватель Денис Попович говорит, что операции имеют имиджевое влияние и имеют значение для усиления переговорной позиции Украины.

"Последствия удара по так называемому "крымскому мосту" для самой конструкции пока неясны. Возможно, они станут известны со временем. Последствия уничтожения самолетов стратегической авиации в практическом смысле вполне ясны. Часть самолетов пылала. Соответственно, они были заправлены горючим и готовы к вылету, а значит и к выполнению задач. Если да, то мы уничтожили именно те самолеты, которые могли бы использоваться для ударов по Украине. Значение этого обстоятельства объяснять не надо, поскольку далеко не все российские бомбардировщики находятся в исправном состоянии, а самолеты подобного класса россия не производит", – прокомментировал Денис Попович.

Есть несколько аспектов, почему это победа для Украины

Политический обозреватель, преподаватель Киево-Могилянской Бизнес Школы Валерий Пекарь построил свой ответ на нескольких аспектах. Первый – все увидели уничтожение значительной части стратегической авиации и 2 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Даже когда самолет уничтожен не полностью – есть повреждения, после которых восстановить его невозможно, особенно в стране с утраченной авиационной промышленностью, а даже если самолет восстановлен, вероятность дальнейшей катастрофы очень высока.

По словам эксперта, второй аспект – взорванный миф о мощи и несокрушимости российской ядерной триады. Любая страна, обладающая стратегическим оружием, охраняет ее максимально тщательно. Украина переписывает правила войны, как уже написали западные медиа.

"Важно, что влияние подобных операций намного превышает чисто военное. Подъем украинского духа и упадок русского сложно оценить в цифрах, но на войне это важно. Дух нуждается в победах", – отметил эксперт.

Он продолжает, третий фактор – чисто политический аспект. Некоторые говорят, что у нас нет карт, но вот они есть. Весь мир понял это сообщение.

"Четвертый, внутренние процессы в России. Невероятный рост количества доносов, внутренних раздоров в российских спецслужбах и властных структурах, поиск виновных, клановая борьба, обострение внутреннего противостояния спецслужб и т.д. ФСБ, которое гордится полнотой власти в России, тупо провалилось, и теперь его противостояние с другими кланами обострится. Можно прогнозировать если не коллапс, то значительные проблемы с логистикой и производством дронов. Ни один объект не может чувствовать себя безопасно независимо от расстояния. Меры и протоколы безопасности усложнятся в разы, а это значит больше затрат, больше конфликтов, более медленные процессы. Шпиономания наносит больше вреда, чем может принести пользу, особенно в стране со слабым обществом, сильным ресентиментом и традицией ненависти всех ко всем", – отметил эксперт.

По его словам, пятым аспектом является подрыв имиджа Вождя как человека, который может справиться со всеми проблемами и ведет к победе. Многим нашим соотечественникам не ясна важность этого аспекта.

"Это в демократической стране можно критиковать руководителя государства и смеяться над ним. В авторитарном государстве Вождь есть священное лицо, на нем держится все. Если "царь ненастоящий" или "потерял мандат Неба", то подчиняться такому псевдо-вождю не стоит. Примечательно, что российское руководство избрало стратегию умалчивания. Долго не могли ничего сказать, потом пытались объяснить, что все неправда действительно ничего не произошло. Одного лишь умаления и обесценения здесь недостаточно, потому что обсуждение масштаба катастрофы – это уже признание факта катастрофы", – отметил эксперт.

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