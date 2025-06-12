Россияне заявляют, что Сумщина им не нужна: что действительно значат их слова

11 июня российский военкор заявил, что российские войска продвинулись в Новониколаевке (севернее города Сумы). Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Отмечается, что российские войска провели наземные операции северо-восточнее города Сумы в Юнаковке и Яблоновке и достигли некоторых неопределенных тактических успехов. 10 июня российский военкор заявил, что украинские контратаки замедляют темпы продвижения российских войск в сумском направлении, но украинские войска не отвоевывают утраченные позиции.

"Первый заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы России Алексей Журавлев 11 июня заявил российским государственным СМИ, что российские войска наступают в Сумской области с целью создания 100-километровой "буферной зоны" между украинской и российской границами. Журавлев также утверждал, что российские войска имеют медленные темпы продвижения, поскольку у российских войск нет причин для спешки, и поскольку России не нужно захватывать всю Сумскую область (юго-западная административная граница Сумской области в самой отдаленной точке находится всего в 117 километрах от международной границы с Россией). Заявления Журавлева, вероятно, являются частью попыток Кремля оправдать медленные темпы наступления России перед российской внутренней аудиторией ", – отмечают в ISW .

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников, комментируя тему наступления на Сумщину, предположил несколько вариантов дальнейших событий.

"Вариант 1. Враг захватывает Юнаковку и Хотень, контролирует высоты восточнее и северо-восточнее Сум. Далее они, очевидно, двинутся на линию Стецьковка-Великая Чернеччина, чтобы потом иметь возможность в будущем охватить Сумы с севера. Вероятность такого сценария – высокая", – отмечает военкор.

Во втором варианте Мирошников предполагает, что враг может захватить Юнаковку и продвинуться в сторону ромба Могрица-Бариловка-Грунивка-Синное. Но в районе Хотени они застрянут.

"При таком развитии событий, враг исключит возможность маневрирования нашими резервами между сумским и миропольским направлениями. Но к Сумам близко подобраться не смогут. Достоверность такого развития событий также высока", – отмечает Мирошников.

В третьем варианте россияне могут захватить Юнаковку, но наши воины блокируют продвижение врага в лесополосе восточнее Марьиного. При этом в районе Хотени происходит "тяни-толкай".

"Вероятность такого сценария – средняя. И вариант 4. Наши воины восстанавливают позиции от Хотени до ГКУ, выбивают врага из Юнаковки и на несколько км к северу. Достоверность – низкая. В самом деле, вариантов развития событий существует множество. Более 10 точно. Но вышеупомянутые – основные, по моему скромному мнению. Они, в сущности, будут определять, из какого спектра вооружений и с какой интенсивностью враг сможет обстреливать Сумы", – отмечает военкор.

Ибо одно дело — одиночный залет fpv или одиночные обстрелы с " торнадо-с", или постоянная и стабильная работа ствольной артиллерии – совсем другое дело, отмечает он.

Мирошников добавляет, что основной целью врага все равно остается Константиновка и покровско-мирноградская агломерация. И если дальше наша оборона на Сумщине не посыплется, то все же есть определенный сдержанный оптимизм.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинский военный корреспондент Богдан Мирошников отметил, что Сумщиной наконец-то начались серьезно заниматься в "высоких кабинетах".