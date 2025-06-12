Путин на этот шаг США и рассчитывал: о мирном соглашении с Украиной можно забыть

Сокращение военной помощи США только укрепит позиции российского диктатора Владимира Путина на фронте и подорвет перспективы мирного урегулирования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что сокращение объемов американской военной помощи для Украины не будет способствовать достижению устойчивого мира и не заставит Путина пересмотреть свое представление о победе.

По мнению экспертов, российский диктатор убежден, что армия РФ способна вести медленные, постепенные наступательные действия дольше, чем украинские войска смогут удерживать оборону, а также дольше, чем Запад будет готов поддерживать Украину.

В ISW отметили, что западная военная помощь, в частности та, которую могут оперативно и в большом объеме предоставить только США, остается критически важной для обеспечения способности ВСУ достигать решительных успехов на поле боя и давить на Путина для пересмотра его теории победы.

По убеждению аналитиков, именно такие успехи, которые меняют расчеты Кремля, заставили бы Россию пойти на конструктивные переговоры для обеспечения мирного урегулирования войны.

В отчете также отмечается, что сокращение поддержки США создает риски усиления позиций России на фронте и потенциально может поощрить Путина к продолжению агрессии.

"Такое развитие событий противоречит задекларированной цели президента США Дональда Трампа по достижению длительного мира в Украине", — убеждены в Институте изучения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин ведет переговоры с Украиной только из-за угрозы новых санкций. Кроме того, российскому лидеру важно, чтобы во время этих переговоров Украина была без партнеров и те не видели, как Россия просто тянет время и не готова к добросовестному диалогу. Об этом в интервью немецкому таблоиду Bild заявил президент Владимир Зеленский.



