logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин на этот шаг США и рассчитывал: о мирном соглашении с Украиной можно забыть
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин на этот шаг США и рассчитывал: о мирном соглашении с Украиной можно забыть

В ISW рассказали о последствиях сокращения военной помощи США для Украины

сегодня, 08:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сокращение военной помощи США только укрепит позиции российского диктатора Владимира Путина на фронте и подорвет перспективы мирного урегулирования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Путин на этот шаг США и рассчитывал: о мирном соглашении с Украиной можно забыть

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что сокращение объемов американской военной помощи для Украины не будет способствовать достижению устойчивого мира и не заставит Путина пересмотреть свое представление о победе.

По мнению экспертов, российский диктатор убежден, что армия РФ способна вести медленные, постепенные наступательные действия дольше, чем украинские войска смогут удерживать оборону, а также дольше, чем Запад будет готов поддерживать Украину.

В ISW отметили, что западная военная помощь, в частности та, которую могут оперативно и в большом объеме предоставить только США, остается критически важной для обеспечения способности ВСУ достигать решительных успехов на поле боя и давить на Путина для пересмотра его теории победы.

По убеждению аналитиков, именно такие успехи, которые меняют расчеты Кремля, заставили бы Россию пойти на конструктивные переговоры для обеспечения мирного урегулирования войны.

В отчете также отмечается, что сокращение поддержки США создает риски усиления позиций России на фронте и потенциально может поощрить Путина к продолжению агрессии.

"Такое развитие событий противоречит задекларированной цели президента США Дональда Трампа по достижению длительного мира в Украине", — убеждены в Институте изучения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин ведет переговоры с Украиной только из-за угрозы новых санкций. Кроме того, российскому лидеру важно, чтобы во время этих переговоров Украина была без партнеров и те не видели, как Россия просто тянет время и не готова к добросовестному диалогу. Об этом в интервью немецкому таблоиду Bild заявил президент Владимир Зеленский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-11-2025-0
Теги:

Новости

Все новости