Россия сегодня была под обстрелом: где произошли попадания

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Недилько Ксения
Сегодня ночью неизвестные дроны атаковали российские области, где раздавались взрывы и работала ПВО. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Иллюстративное фото
Так, по его данным удар произошел по ООО "Резонит" в пос. Зубово, город Клин Московская область. Это завод по производству печатных плат.
Отмечается, что "Резонит":
• Один из лидеров на рынке печатных плат и контрактного производства в РФ, зарегистрированный в Зеленограде (1997).
• Имеет два завода: площадку в Зубово (~12 000 м²) и новый комплекс в Алабушеве/Зеленограде — около ~27 000 м² производственных площадей.
• Выпускает ПКП 7‑го класса точности, применяемых в авиации, оборонке и космической промышленности.
Также, по данным Андрющенко, взрывы раздавались на оккупированном Запорожье и Херсонщине.
Также фиксировались пролет и дронов и работа российской ПВО в Подольске (Подмосковье), Куске, Белгороде и Брянске.
Аэропорты Внуково и Шереметьево закрывались из-за плана "ковер".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночью враг атаковал Харьков беспилотниками. Пожары вспыхнули в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах города — горели дома, магазины, авто.
Пострадали 14 человек, среди них 4 ребенка.
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