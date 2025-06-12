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Россия сегодня была под обстрелом: где произошли попадания

В России сегодня дроны атаковали Подмосковье и другие области

сегодня, 07:25 comments1029
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Недилько Ксения

Сегодня ночью неизвестные дроны атаковали российские области, где раздавались взрывы и работала ПВО. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Россия сегодня была под обстрелом: где произошли попадания

Иллюстративное фото

Так, по его данным удар произошел по ООО "Резонит" в пос. Зубово, город Клин Московская область. Это завод по производству печатных плат.

Отмечается, что "Резонит":

• Один из лидеров на рынке печатных плат и контрактного производства в РФ, зарегистрированный в Зеленограде (1997).

• Имеет два завода: площадку в Зубово (~12 000 м²) и новый комплекс в Алабушеве/Зеленограде — около ~27 000 м² производственных площадей.

• Выпускает ПКП 7го класса точности, применяемых в авиации, оборонке и космической промышленности.

Также, по данным Андрющенко, взрывы раздавались на оккупированном Запорожье и Херсонщине.

"Мелитополь и Голая Пристань. Были нанесены удары по месту базирования оккупантов, в том числе по железнодорожной логистике. После атаки в 23:00 – 23:30 в Мелитополе фиксировали неожиданное прохождение двух поездов высокой скорости. Из известных результатов – повреждение электроподстанций и частичный блекаут в Херсонской и Запорожье оккупированных", – отмечает он.

Также фиксировались пролет и дронов и работа российской ПВО в Подольске (Подмосковье), Куске, Белгороде и Брянске.

Аэропорты Внуково и Шереметьево закрывались из-за плана "ковер".

Россия сегодня была под обстрелом: где произошли попадания - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночью враг атаковал Харьков беспилотниками. Пожары вспыхнули в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах города — горели дома, магазины, авто.

Пострадали 14 человек, среди них 4 ребенка.



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