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Трамп и Зеленский собираются на саммит G7: будет ли новая встреча

Белый дом готовит встречи Трампа на G7

сегодня, 07:37
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Кравцев Сергей

На полях саммита G7 в Канаде готовятся двусторонние встречи лидеров стран. Также ожидается присутствие президентов Бразилии, Мексики и Украины. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. 

Трамп и Зеленский собираются на саммит G7: будет ли новая встреча

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В частности, на вопрос, возможны ли двусторонние контакты президента США Дональда Трампа помимо официальных мероприятий G7, включая встречи с лидерами приглашенных стран, Левитт сказала следующее:

"Могу подтвердить, что состоится немало двусторонних встреч между президентом и другими иностранными лидерами", — сообщила спикер.

В то же время пресс-секретарь Белого дома ушла от ответа, не став уточнять, планируется ли встреча Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится", — добавила Левитт. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что "обязательно" рассмотрит возможность использовать закон 1807 года из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе. Этот закон 200-летней давности использовался очень редко в истории США и дает дополнительные полномочия президенту в управлении армией.

В США вспыхнули массовые протесты после арестов, проведенных Миграционной и таможенной правоохранительной службой в сообществах с высоким уровнем иммигрантов. Начавшиеся мирно демонстрации быстро переросли в стычки с полицией, поджоги авто и массовые аресты. В ответ Трамп объявил об отправке 2000 военных Национальной гвардии, а вскоре к ним присоединилось еще 2000, а также 700 морских пехотинцев.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4003331-bilij-dim-gotue-dla-trampa-zustrici-na-samiti-g7-de-bude-j-zelenskij.html
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