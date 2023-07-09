Неделя перед саммитом НАТО: что было в центре внимания – почему это важно для Украины

Первая полноценная неделя июля была наполнена заявлениями, прогнозами в рамках грядущего саммита НАТО в Вильнюсе. Кроме того, в очередной раз обострилась угроза совершения россиянами теракта на оккупированной ими Запорожской АЭС. И, конечно, в фокусе внимания оставалось развивающееся украинское контрнаступление. Эксперты сделали специально для издания "Комментарии" традиционный анализ наиболее значимых для Украины событий недели (с 3 по 9 июля) и их вероятного влияния на наше будущее.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

На этой неделе активно обговаривался грядущий саммит НАТО

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова акцентирует, что Украина продолжает демонстрировать свой вес, а россияне слабость на международной арене.

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Истерикой россиян по этому поводу – удовлетворена, – призналась эксперт. – Возможно, таким образом Турция ответила на продолжающийся шантаж РФ вокруг зернового коридора ". "Показательно турне президента Зеленского по Чехии, Словакии, Болгарии, Турции. Очень важно, что он привез из Турции наших пленных командиров-азовцев

Кроме того, продолжает Татьяна Лупова, на этой неделе активно обговаривался грядущий саммит НАТО.

обращать внимания на российские угрозы нет смысла, – уверена эксперт. – Нужно делать свое дело, сосредоточившись на максимальном выдавливании противника с украинской земли. Россиян никто не провоцировал, тем не менее, они на нас напали и ведут полномасштабную войну уже более 500 дней. И мы имеем право защищаться всеми возможным средствами. И если НАТО реально считает себя Альянсом, стоящим на страже безопасности, он должен укрепить эту самую безопасность, приняв в свои ряды Украину". "Некоторые, как та же Германия, не хотят приглашать Украину в Альянс на саммите 11-12 июля, боясь спровоцировать Россию. Переживают, что это может на что-то спровоцировать страну-агрессора. Но следует понимать, что психопата сложно на что-то не спровоцировать, даже если очень стараться. А российские психопаты понимают только силу. Их провоцирует как раз слабость, попытка умиротворить. И мы с этим сталкивались уже не раз. После подрыва Каховской ГЭС, ядерного шантажа вокруг Запорожской АЭС

Российский агрессор пытается показать, что в Украине нет безопасных мест

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев поделился таким комментарием:

А после удара 8 июля по Лиману (на Донетчине), согласно последним данным, погибли девять человек Российский агрессор пытается показать, что в Украине нет безопасных мест. Пытается склонить к переговорам ракетным террором. Этого не было и не будет. Единственный ответ на такие действия — усиление систем ПВО, получение современной авиации (которая также может сбивать ракеты), о чем говорят наши политики и военные Если в том же Киеве небо практически закрыто, то над разными регионами, к сожалению, есть проблемы с перехватом и уничтожением воздушных целей". "Уходящая неделя запомнилась очередными массовыми трагедиями из-за российских обстрелов. Десять человек погибли, десятки ранены во Львове в результате обстрелов 6 июля

Важен, по мнению Андрея Рязанцева, также энергетический аспект. По его словам, нет сомнений, что, если военные действия не прекратятся к новому отопительному сезону, россияне возобновят удары по энергетической инфраструктуре Украины. стараясь нанести максимальный ущерб.

"И готовиться к этому следует уже сейчас, – уверен эксперт. – И хорошо, что эта тема поднимается и обговаривается ".

На этой неделе, продолжает Андрей Рязанцев, мы в очередной раз увидели, насколько украинцы уважают армию и главкома Залужного, которому 8 июля, в день, совпавший с 500 днями с начала полномасштабной войны, исполнилось 50 лет, какое внимание к украинскому контрнаступлению, которое неустанно продолжается, несмотря на попытки российской пропаганды преуменьшить его результаты.

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