Удара по Львову могло и не быть: Игнат рассказал, что помешало перехватить Калибры

Российские оккупанты ночью 6 июля атаковали Львов "Калибрами" − семь из десяти крылатых ракет, которые выпустили по Украине, уничтожили Воздушные силы. Для того, чтобы показывать 100% результата Украине нужно иметь истребители F-16, но союзники не спешат предоставлять самолеты Киеву. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире в эфире Радио Свобода заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Ракеты Калибр. Фото: из открытых источников

Он объяснил, что ракеты летели с моря, "враг проработал маршрут, используя и рельеф местности и русла рек, в этом случае Днепр. Ракеты вроде бы летели в Киев, но резко обратили в направлении Львова".

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"Их можно было бы перехватывать истребителями. И часть ракет удалось перехватить истребительной авиацией, но это очень небольшая часть. С этим мог бы справиться F-16", — завил Юрий Игнат.

Отметим, во Львове после ночного вражеского ракетного обстрела обнаружили тела погибших на завалах многоквартирного дома. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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