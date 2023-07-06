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Удара по Львову могло и не быть: Игнат рассказал, что помешало перехватить Калибры

Юрий Игнат рассказал, что из-за того, что союзники не передают Украине истребители F-16, сбивать все ракеты, которые выпускает враг, просто нереально

сегодня, 10:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты ночью 6 июля атаковали Львов "Калибрами" − семь из десяти крылатых ракет, которые выпустили по Украине, уничтожили Воздушные силы. Для того, чтобы показывать 100% результата Украине нужно иметь истребители F-16, но союзники не спешат предоставлять самолеты Киеву. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире в эфире Радио Свобода заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Удара по Львову могло и не быть: Игнат рассказал, что помешало перехватить Калибры

Ракеты Калибр. Фото: из открытых источников

Он объяснил, что ракеты летели с моря, "враг проработал маршрут, используя и рельеф местности и русла рек, в этом случае Днепр. Ракеты вроде бы летели в Киев, но резко обратили в направлении Львова".


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"Их можно было бы перехватывать истребителями. И часть ракет удалось перехватить истребительной авиацией, но это очень небольшая часть. С этим мог бы справиться F-16", — завил Юрий Игнат.

Отметим, во Львове после ночного вражеского ракетного обстрела обнаружили тела погибших на завалах многоквартирного дома. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за определенного дефицита высокоточного и дальнобойного оружия ("Калибров", "Искандеров", "Кинжалов", и ракет Х-101, Х-555) российские военнослужащие недавно разместили недалеко от украинских границ на Брянщине, ракетный комплекс "Бал", для которого используют противокорабельные Х-35. Не прекращаются удары с помощью беспилотников и бомб по территории Украины. Дроны атакуют и территорию РФ, а также позиции оккупантов на временно захваченных ими территориях. А министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу в очередной раз грозит ударами по "центрам принятия решений в Украине", если ВСУ ударят по оккупантам, в том числе в Крыму, ракетами "Хаймарс" и "Сторм Шэдоу". О чем говорит ракетно-бомбово-дроновая война последнего времени? Что важно понимать и предпринимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Обсуждения

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сегодня, 09:37

Саме західні, безпечні, регіони та бункерний Київ і підігрівають війну, поки східні страждають від ракетних атак. В іншому випадку, війна б вже давно закінчилась. Прихильники "сильної руки" з західних регіонів заробляють на логістичний корупції, саме вони б проголосували за найбільшого Брехуна всесвіту, віддавши за нього 98%.


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