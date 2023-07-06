Оккупанты прицельно били ракетами по жилым домам – во Львове есть жертвы

Во Львове после ночного вражеского ракетного обстрела обнаружили тела погибших на завалах многоквартирного дома. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По информации львовского мэра, подтверждена гибель четырех людей. Они погибли сразу после ракетного удара. Аварийно-спасательные работы продолжаются, ведь люди все еще могут оставаться под завалами.

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Ранее мэр Львова сообщил, о как минимум 8 мирных гражданах, которые получили серьезные ранения в результате вражеской ракетной атаки.

Также Садовый рассказал, что повреждены около 60 квартир и 50 машин. Он добавил, что на месте продолжает свою работу оперативный штаб.

"Людей готовят к отселению", — написал мэр.

Перед этим глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что россияне сознательно запускали ракеты по жилым домам, пытаясь добиться, чтобы после атаки было как можно больше жертв среди гражданского населения. Многоквартирный дом был разрушен именно после прямого попадания вражеской ракеты. Враг понимал, что бьет по мирных людям, ведь рядом с жилым домом не было и нет никакого стратегически важного или военного обьекта.

Отметим, этой ночью оккупанты прервали паузу и возобновили ночные атаки по Украине с применением дронов-камикадзе и ракет.

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