ВСУ добились новых тактически значимых успехов: подробности от ISW

Подразделения ВСУ 7 июля добились тактически значимых успехов в районе Бахмута Донецкой области и продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех других участках фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: Getty Images

Американские аналитики отмечают, на опубликованных кадрах с геолокацией видно, что украинские военные добились тактически значимых успехов в районе поселка Ягодное (2 км к северу от Бахмута). Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска вели наступательные операции севернее и южнее Бахмута и продолжают контрнаступление на юге Запорожской области и вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

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В свою очередь, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что ВСУ установили контроль над неустановленными ранее утраченными позициями в районе Бахмута.

Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев добавил, что ВСУ также добились частичного успеха вблизи Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Минобороны РФ и другие российские источники утверждали, что украинские силы вели наступательные операции в направлении Кременной Луганской области вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

Среди других ключевых выводов ISW: российские войска направили почти всю Восточную группировку войск России на юг Украины. Развертывание почти всей российской Восточной группировки войск и обширных подразделений ЮВО на линии фронта на юге Украины предполагает, что российская оборона на юге Украины может быть хрупкой. С 6 по 7 июня российские войска нанесли серию ракетных ударов по тылам Украины. Российские и украинские войска продолжили наземные атаки вдоль границы Харьковской и Луганской областей. В период с 6 по 7 июля украинские войска добились тактически значимых успехов в районе Бахмута. Российские источники утверждают, что 7 июля украинские силы начали новую волну контратак в западной части Запорожской области. Российская оккупация Запорожской АЭС по-прежнему ограничивает доступ международных наблюдателей на объект. Минобороны России разработало законопроект, расширяющий перечень грубых дисциплинарных проступков в Вооруженных Силах России. Российские власти продолжают изображать из себя ответственных опекунов украинских детей, пытаясь дискредитировать Украину, продолжая при этом насильственно депортировать украинских детей в РФ.

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