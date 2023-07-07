Угроза блэкаута следующей зимой: есть ли риски – как помешать планам агрессора

Следующая зима в Украине тоже будет сложной ведь энергетические объекты нашей страны остаются приоритетными целями для российских оккупантов, заявил заместитель министра энергетики Фарид Сафаров. Какие выводы уже сделаны касательно защиты энергообъектов (и не только их), что еще надо сделать? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Удары по энергообъектам Украины. Фото: из открытых источников

Риски для электро и теплоснабжения в условиях постоянных ракетных и дроновых ударов никуда не исчезли

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Пока ничего не меняется, с точки зрения рисков для электро и теплоснабжения в условиях постоянных ракетных и дроновых ударов по Украине. Поэтому расслабляться не надо. Да, Киев стал гораздо больше защищен средствами ПВО и ПРО. Но Киев – это не вся Украина".

К тому же, продолжает эксперт, не надо забывать, что и Киев – не энергоостров. И обеспечить безопасность всех подходящих к нему магистральных сетей на сто процентов невозможно.

"Я не буду останавливаться на нуждах производств, каждое имеет свои особенности. А вот населению стоит проверить запас ресурса для теплоснабжения и электрообеспечения, – предупреждает Игорь Черкашин. – Запас дров для твердотопливного котла или резервной "буржуйки", запас топлива для резервного генератора и проверка его работоспособности. Если есть финансовая возможность – установить литиевые АКБ (аккумуляторные батареи) и гибридный инвертор с отдельным входом для генератора. Солнечные панели сильно не спасут зимой, но если есть возможность, то и их или ветрогенератор стоит установить".

По мнению эксперта, минимально стоит иметь комплекс "гибридный инвертор+ литиевая АКБ+ резервный генератор". Это, поясняет он, позволит не использовать постоянно генератор и, регулируя потребление при авариях, жить на АКБ.

"Главное – иметь питание для систем теплоснабжения. Верим в победу ВСУ над агрессором, но готовимся к новому отопительному сезону", – заключает Игорь Черкашин.

Нам нужно еще больше систем ПВО, прочих средств отражения ракетных и дроновых атак

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак напоминает, что практически всю минувшую зиму Россия проводила массовые — целенаправленные — ракетные и дроновые атаки на объекты украинской энергетики.

"Мы выстояли, хоть множество объектов по всей страны были разрушены или повреждены. По словам чиновников, разную степень повреждения получило 45% украинской энергетики. Это серьезный удар. Однако наша энергосистема выдержала и на данный момент, как говорят энергетики, работает в штатном режиме. По окончанию зимы практически не было массовых отключений света", – отмечает эксперт.

Защита от военного нападения может быть только военная, считает он. Соответственно – нам нужно еще больше систем ПВО, прочих средств отражения ракетных и дроновых атак. Чтоб их поставить более плотно вокруг ключевых энергообъектов. Прежде всего — АЭС, ГЭС, крупных ТЭС, минимизировать вероятность попадания по ним.

"Кроме того, необходимо предоставление Украине современных боевых самолетов F-16, F-18. Они способны уничтожать практически 100% летательных объектов любой сложности, любой траектории. К этому, вроде бы, всё идет. Но темпы поставок следует максимально ускорить, – подчеркивает Андрей Новак. – Чем быстрее Украина получит необходимые средства вооружения, тем лучше мы защитим себя, включая объекты энергетики перед грядущими зимой и новым отопительным сезоном".

Другой формы защиты сейчас просто не существует, поясняет он. Ведь атака идет не экономическая, не финансовая, а — физическая, военная.

Кроме того, по мнению эксперта, следует максимально усиливать киберзащиту, ведь российский агрессор постоянно пытается наносить удары и на этом поле боя.

Читайте также на портале "Комментарии" — могут ли прекратиться ракетно-дроновые атаки – что важно предпринимать Украине.