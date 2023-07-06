В Минэнерго рассказали, какой будет следующая зима в Украине

Следующая зима в Украине тоже будет не простой, ведь энергетические объекты Украины остаются приоритетными целями для российских оккупантов. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров, сообщает пресс-служба Минэнерго .

"Очевидно, следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, поскольку энергетика остается одной из ключевых целей врага", – сказал он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Известно, что в прошлом году в Украине из-за ракетных обстрелов энергетических объектов с октября начались многочасовые отключения света в Украине. Около 10 февраля отключения прекратились.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко пригрозил ядерными ударами по Западу. Белорусский диктатор Александр Лукашенко пригрозил западным странам применять ядерное оружие против них. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что имеет определенные цели для ядерных ударов по странам Запада. Вместе с тем белорусский диктатор уверяет, что Минск не будет применять ядерное оружие, если Запад также не будет проявлять агрессию в отношении Беларуси.

Соответствующие заявления Лукашенко прозвучали на встрече с международными журналистами и белорусскими средствами массовой информации.

Также "Комментарии" сообщали о том, почему в Украине повышают тарифы на электроэнергию . Главной причиной удорожания света является полномасштабная война, начатая Россией. Такое заявление в Телеэфире сделал замминистра энергетики Украины Фарид Сафаров. Он также добавил, что решение о росте тарифов было принято не для того, чтобы обогатить финансовые показатели украинских энергетических компаний.

Также, по его словам, информация о том, что до конца года цена на световые тарифы для населения не будет больше повышаться, не значит, что отметка уже достигла реалий рынка.

