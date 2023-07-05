Есть ли риск, что продления зерновой сделки не будет – что может выторговать себе РФ

В МИД РФ заявили, что Москва не видит причин для продолжения действий "зернового соглашения", срок действия которого истекает 17 июля. Россияне продолжают пытаться выторговать преференции для "Россельхозбанка" (добиваются подключения к SWIFT), запуск аммиакопровода "Тольятти-Одесса", снятие санкций с транспортной логистики и страхования. Каковы шансы на продление Черноморского (Стамбульского) соглашения? Рискнет ли Кремль разорвать его, учитывая осенний прецедент, когда Турция жестко поставила россиян на место, акцентировав, что сделка продолжит работать и без участия РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Договоренности точно продлят, возможно, с какими-то уступками по "Россельхозбанку"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассуждает следующим образом:

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А вот аммиакопровод точно не запустят. Во-первых, теоретически он будет проходить через Сумщину, которая активная обстреливается. Во-вторых, на сегодняшний момент любые прямые контакты России и Украины, кроме театра военных действий, будут крайне негативно восприняты в нашем обществе". "Что касается подключения "Россельхозбанка" к SWIFT, то вполне возможно, что Европа поддержит эту идею. Тем более, что уже были первые поползновения на эту тему

По словам эксперта, нужно также четко понимать интерес Турции в том, чтобы зерновая сделка работала. Эрдоган, подчеркивает он, получил вотум доверия от своего народа на очередной президентский срок. А без украинского зерна, без данного соглашения он не будет выглядеть региональным лидером, которым быть очень хочет, поясняет Олег Пендзин. Также, отмечает он, в продлении зернового соглашения были очень заинтересованы африканские страны, посетившие недавно с визитами Киев и Москву.

"Учитывая это, договоренности точно продлят. Возможно, с какими-то уступками по "Россельхозбанку". До сих пор в РФ остался ряд банков, имеющих доступ к SWIFT. Да, клиенты должны рассчитываться через корреспондентские счета. Это сложно, долго, но – реально. Учитывая это, некие послабления касательно "Россельхозбанка" вряд ли станут взломом общей системы ограничений. Однако это достаточно серьезный блок переговоров. Причем переговоров не с Украиной", – акцентирует эксперт.

Он напоминает, что зерновая сделка состоит из двух частей. В одной — ООН, Турция и Россия. В другой — ООН, Турция и Украина. Прямых контактов в рамках данного соглашения между Киевом и Москвой нет.

"В то же время, надо понимать, что сейчас резко наращиваются объемы экспорта зерна через Дунайские порты. Но там есть своя специфика. На данный момент нет необходимой мощности украинских железных дорог, чтобы поставлять необходимые объемы. К тому же, существуют огромные проблемы с элеваторами (их мало) и с глубиной дна (максимум, что можно делать на тех портах — загружать баржи, а серьезный балкер с глубокой осадкой туда не зайдет). К тому же, механизм загрузки барж в наших дунайских портах с последующим их спуском к Варне и Констанце, дальнейшей перегрузкой на полновесный балкеры — это дорого. Плюс – мощности Констанцы и Варны сильно зависят от того, занимаются ли они продажей зерна собственных аграриев. Как правило, получается, что когда идет пик (конец весны — начало лета) продажи зерна прошлогоднего урожая, эти порты фактически неспособны "переварить" украинское зерно", – рассказывает Олег Пендзин.

Конечно, продолжает он, Украине крайне важно запустить зерновую сделку. Но при этом помнить, что у нас простаивает весь блок николаевских портов.

"Они находятся слишком близко к зоне боевых действий. Там узкий перешеек, который легко простреливается даже из стрелкового оружия. И любой балкер, проходящий через Кинбурнскую косу, будет подвергаться большому риску. Ни один страховщик на это не пойдет. И пока Украина не выбьет россиян с левобережья Херсонщины, использовать порты Николаева – нереально", – констатирует эксперт.

Россияне традиционно повышают ставки перед переговорами, но в итоге согласятся продлить соглашение

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук поделился таким мнением:

"Учитывая, что Россия – крайне непредсказуемый участник тех или иных договоров и имеет привычку их срывать, что-либо прогнозировать сложно. Но я более склоняюсь к тому, что данная сделка будет продолжена".

Во-первых, поясняет Борис Кушнирук, есть фактор Турция, которая является главным бенефициаром этой истории. Ее более чем устраивает наличие данного соглашения. И у нее есть немало возможностей для того, чтобы создать дополнительные проблемы России, решись та сорвать договоренности.

"Среди рычагов влияния – газ, который транспортируется через Турцию; турецкий контроль над проливом Босфор (при желании можно не давать возможность прохода российским судам или изматывать их проверками); "серый импорт", с помощью которого, по разным источникам, Анкара помогает Москве обходить санкции. Примени Турция любой из этих рычагов – и РФ будет очень больно. Не говоря уж о том, – подчеркивает эксперт, – что турецкие военные корабли просто могут начать сопровождать суда с зерном. И что тогда делать России? Начинать воевать еще и с Турцией – страной НАТО, причем относительно лояльной к РФ?".

Во-вторых, продолжает Борис Кушнирук, у России и так есть механизмы максимально мешать работе зернового коридора. И она их использует, всячески затягивая проверки кораблей, идущих с украинским зерном.

пролонгируют соглашение без всяких условий. Рассказывая, как они заботятся об интересах тех же стран Африки, которые страдают от недостатка продовольствия в целом и украинского зерна в частности". "Исходя из этого, – отмечает эксперт, – я думаю, что россияне, традиционно повыпендривавшись

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