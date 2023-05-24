Россия срывает зерновое соглашение: что происходит – какой выход из ситуации

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков утверждает, что Россия грубо нарушает продленное зерновое соглашение. Страна-агрессор фактически блокирует корабли, следующие к одному из украинских портов (Южный). Что происходит и почему? Как можно разрешить ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Украина не может постоянно зависеть от прихоти России

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер рассуждает так:

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Учитывая, что переговорный процесс начинается примерно за месяц до истечения очередного срока продления, его вновь придется начинать уже примерно со середины июня. После чего рынки опять начнет лихорадить из-за неопределенности. И тогда как в Украине цены на зерно падают (нанося ущерб аграриям), мировые, напротив, растут". "То, что зерновую сделку 18 мая продлили еще на два месяца это, безусловно, положительное решение, позволяющее продолжить морской экспорт нашей продукции. Но надо понимать, что с каждым продлением данного соглашения это, с подачи РФ, происходит во всё более усеченном виде. Так, от 120 дней мы уже перешли к 60

То есть, акцентирует эксперт, во время каждого продления соглашения не просто не идет речи о его расширении (например, на порт Николаева), но оно, напротив, урезается.

"Сейчас в порт Южный, действительно, не заходят суда. Так Россия, вероятно, намекает, что там находится завод, который является конечной точкой амиако-провода Тольятти-Одесса (запуска которого требует страна-агрессор). С каждым разом всё новые условия выдвигаются. И открытие аммиачного трубопровода, и разблокирование счетов, подключение к SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) "Россельхозбанка", и разблокирование возможности страхования для судов РФ, возвращением им возможности заходить в европейские порты", – подчеркивает Евгения Габер.

Для нас, продолжает она, важно не просто сохранить зерновую сделку, но и искать альтернативные пути для экспорта своей аграрной продукции. Мы не можем постоянно зависеть от прихоти России.

чтобы разблокировать и экспорт украинского продовольствия, и экспорт российских удобрений. В то же время, – отмечает эксперт, – если посмотреть на статистику, перевалки грузов в российских портах, видно, что она выросла в разы. Включая экспорт удобрений и агропродукции из портов страны-агрессора. Это означает, что, по факту, РФ не страдает. Но использует любые рычаги (включая продовольственную безопасность) для шантажа Украины и мира". "Турция помогает нам сохранить зерновое соглашение. Сейчас предпринимается попытка приобщиться к процессу со стороны лидеров африканских стран (зависимых от экспорта украинской аграрной продукции). Буквально на днях было сообщение, что делегация из руководства ряда государств Африки собирается проводить переговоры с Москвой и Киевом

Евгения Габер констатирует: всё, что можно сделать, это – поднимать данный вопрос на высшем уровне, привлекать для давления на Москву как можно больше разных стран, искать альтернативные пути для экспорта своей продукции (в том числе, сухопутные, через Европу). По ее мнению, очевидно, что РФ будет стараться задействовать Китай, Индию, Африку для продвижения своих "хотелок", включая получение возможностей для накопления потенциала с целью очередных ударов по Украине.

Чем быстрее ВСУ уничтожат армию агрессора, тем быстрее мы сможем возобновить нормальный экспорт, в том числе морскими путями

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко поделился таким мнением:

"Понятое дело, что РФ не выгоден этот зерновой коридор, что она хотела бы его заблокировать. Потому постоянно создает проблемы. Для Украины же важно, чтобы соглашение работало. Без морских путей мы не можем нормально экспортировать сельхозпродукцию. Только сухопутные коридоры – это очень долго, накладно, не эффективно".

Турция, как и ООН, могут в этой ситуации помочь лишь частично, считает эксперт.

"Снять проблему может лишь украинская армия, – уверен Александр Охрименко. – Если наше наступление будет эффективным, РФ точно станет не до блокирования наших портов. Чем быстрее ВСУ уничтожат армию агрессора, тем быстрее мы сможем возобновить нормальный экспорт, в том числе морскими путями. А без победы постоянно будут проблемы, ограничения, запреты, блокирование, шантаж со стороны РФ. На то она и страна-агрессор".

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