Зерновое соглашение продлено: в чем главная опасность – какие прогнозы

Зерновое соглашение удалось продлить еще на 60 дней. О чем говорит данная ситуация и игра России вокруг морского коридора? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Важно наладить работу в Босфоре, где РФ постоянно создает искусственные препятствия в виде задержек с осмотром судов

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук поделился таким комментарием:

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когда представители страны-агрессора заявили, что зернового соглашение будет продлено лишь на 60 дней, а не на 120, как прописано в Стамбульских договоренностях Учитывая, что мы никаких прямых договоренностей с РФ не имеем – лишь зеркальный, как и она, договор с Турцией и ООН – все переговоры велись именно ими. По факту, видим, что срок соглашения был продлен. Правда, снова на 60 дней". "Продолжение зерновой инициативы, безусловно, правильный шаг. С начала действия соглашения (с августа прошлого года) Украина выполняет все, взятые на себя обязательства. В отличие от России, которая то и дело устраивала демарши. Очередной был в марте

По словам эксперта, теперь важно наладить работу в Босфоре, где РФ постоянно создает искусственные препятствия в виде задержек с осмотром судов.

Необходимо обеспечить прозрачную и эффективную работу морского коридора. Но и в целом говорить о безопасности в Черном море, чтобы все суда, желающие торговать с Украиной, имели свободный доступ к нашим портам и из них. Но вряд ли это станет возможным до победы Украины над Россией", – отмечает Денис Марчук. "Сейчас там очередь на проверку составляет уже более 60 кораблей. И мы понимаем, что Россия продолжит применять подобные методы, срывая экспорт с территории Украины. Не давая нам возможности зарабатывать. Срывая контракты. И шантажируя мир угрозой продовольственной безопасности

Пока же, констатирует он, продолжаем движение морским коридором, а также активно развиваем сухопутные "коридоры солидарности". Последние, акцентирует эксперт, сейчас позволяют обеспечивать порядка 40% экспорта нашей аграрной продукции. Есть возможность, при условии определенных инвестиций, нарастить этот оборот.

"Также важно понимать, – продолжает зампредседателя ВАР, – что зерновое соглашение продлено до 18 июля. Но де-факто уже в середине июня начнутся очередные переговоры о том, будет ли договоренность продлена вновь. А середине июля – это уже активная фаза сбора нового урожая, который нам тоже надо будет экспортировать. Надо уже в июне иметь понимание – как будет работать морской коридор. Чтобы не вышло, как сейчас, когда с конца апреля до середины мая фактически прекратилось контрактование. Никто не понимал, будет ли продлено соглашение. А это ведь были переходные остатки старого урожая. И то после таких заявлений цены внутри Украины сильно упали, что ударило по аграриям. Что будет, если у нас будет новый урожая? Катастрофический удар по отечественным товаропроизводителям, которые и так более года работают в убыток. Потому важна последовательная, стабильная, гарантированная работа морского коридора. В этом должны быть заинтересованы все".

Следует поднимать вопросы морских бесчинств РФ на высшем международном уровне, привлекать к переговорам как можно больше стран

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко не сомневается, что Россия продолжит использовать ситуацию с экспортом продовольствия как оружие против Украины и всего мира.

"Если РФ не останавливать, не давить на нее, то проблемы будут лишь нарастать, – предупреждает эксперт. – Трудно понять, почему к разрешению ситуации не приобщаются те страны, которые как раз таки страдают от нехватки продовольствия. В первую очередь, речь об Африканском континенте, об Индии, о Китае. Почему они стоят в стороне от этой вопиющей ситуации? Почему предпочитают торговать с Путиным, а не давить на него? А Россия, между прочим, резко нарастила торговлю с теми же Китаем и Индией. И нефтью, и продовольствием. Вдвое больше российского продовольствия оказалось на мировом рынке в 2022 году, чем в 2021-м. Причем, часть его было украдена в Украине. И никто россиян тут не останавливает. Им даже подыгрывают".

По мнению Леонида Козаченко, следует поднимать вопросы морских бесчинств РФ на высшем международном уровне, привлекать к переговорам как можно больше стран.

"Хорошо, что мы имеем возможность продолжать экспорт по морю. Плохо, что это дается так тяжело, что РФ постоянно саботирует процесс, что так и не разблокированы Николаевские порты. Что вообще такая ситуация стала возможной в современном мире. Если не наказать агрессора, кто знает, чем всё может закончиться", – заключает эксперт.

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