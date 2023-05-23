Украина заявила о грубом нарушении зернового соглашения со стороны России

Заместитель министра по реконструкции Украины Юрий Васьков утверждает, что Россия грубо нарушает зерновое соглашение, ведь фактически блокирует корабли, следующие к одному из украинских портов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Порт Южный. Фото из открытых источников

Согласно Черноморской зерновой инициативе, которая контролируется ООН, Украина может использовать три порта для отгрузки своей продукции, в том числе и зерна. Таким образом, торговые суда имеют право заходить в порт Одессы, Черноморска и города Южный. Однако, по словам заместителя министра по вопросам реконструкции Украины Юрия Васькова, один из портов месяц не используется.

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"Формально порт Южный есть в инициативе, но фактически его нет уже месяц. У него нет входных кораблей. Россия теперь нашла эффективный способ значительно сократить экспорт зерна, исключив по инициативе порт Южный, обрабатывающий крупнотоннажные суда", — сообщил Васьков.

Васьков называет такие действия со стороны России "грубым нарушением" сделки. По его словам, Россия после инспекций разрешила движение только трем кораблям из 13, подавших соответствующие документы. Всем кораблям, направлявшимся в порт в городе Южный, не получили согласие на движение в рамках зерновой инициативы.

Юрий Васьков указывает, что, несмотря на то, что сделку продлили, но она работает не так, как нужно, ведь представители России замедляют проверки и в период с 19 по 21 мая проверили всего девять торговых судов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сообщении Эрдогана, подтвердившего, что зерновое соглашение удалось продлить.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на продление зернового соглашения.