Оснований для продолжения зернового соглашения – нет: Москва назвала свои условия

В МИД России заявили, что Москва не видит причин для продолжения действий "зернового соглашения". Об этом заявляет портал "Комментарии", со ссылкой на "Интерфакс".

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что "ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено Меморандумом Россия-ООН, продолжала деградировать". В сложившихся обстоятельствах россияне не хотят продолжать действие зерновой сделки. При этом страна-агрессор готова продолжить консультации только в том случае, если Запад согласиться снять ряд санкций, которые были введены после начла полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

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Среди требований РФ — подключение "Россельхозбанка" к SWIFT, запчасти для сельхозтехники, реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса", транспортная логистика и страхование, размораживание" , — первые три, очевидно, сняты с повестки дня, а достижение какого-либо прогресса по оставшимся двум не просматривается

Отметим, Европейский Союз рассматривает возможность пойти на требования москвы и отменить часть санкций для "Россельхозбанка" (что позволит восстановить РФ связь с международной финансовой сетью Swift) для продления зернового соглашения. Как оцениваете перспективы такого шага и продление Черноморского (Стамбульского) соглашения, срок действия которого истекает 17 июля? Стоит ли идти на российский шантаж? Есть ли шанс как-нибудь по-другому продлить договоренности? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков утверждает, что Россия грубо нарушает продленное зерновое соглашение. Страна-агрессор фактически блокирует корабли, следующие к одному из украинских портов (Южный). Что происходит и почему? Как можно разрешить ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



