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Оккупанты накрыли огнем гражданских в Лимане: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Россияне ударили по Лиману - минимум 6 человек погибли, есть раненые

сегодня, 11:47
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты обстреляли Лиман в Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Оккупанты накрыли огнем гражданских в Лимане: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Обстрел Лимана. Фото: главы Донецкой ОВА Павла Кириленко

Глава Донетчины рассказал, что из-за обстрела города по меньшей мере шесть человек погибли, еще пятерых с ранениями госпитализировали медики.


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Российские войска нанесли удар по Лиману с РСЗО, примерно в 10:00. Они попали в частный сектор. В результате обстрела были повреждены дом и магазин.

На месте трагедии работает полиция. Тем временем парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отметим, российские военные ежедневно обстреливают города и села Донецкой области. Вражеский огонь приходится и на прифронтовые населенные пункты региона и те, которые находятся в относительном тылу.                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — в субботу, 8 июля, исполняется ровно 500 дней с начала широкомасштабного российского вторжения. Украинские войска продолжают контрнаступательные операции и на ряде направлений (к примеру, в районе Бахмута) добились тактически значимых успехов. При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предупреждает, что контрнаступление точно будет успешным, но – позже. Эксперты оценили для издания "Комментарии" ситуацию на полях сражений, а также сделали общие выводы о российско-украинской войне.

Также издание "Комментарии" сообщало – освобождение Бахмута в ближайшее время: в ВСУ дали обнадеживающий ответ.

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Оккупанты накрыли огнем гражданских в Лимане: есть погибшие и раненые (ФОТО) - фото 3

Оккупанты накрыли огнем гражданских в Лимане: есть погибшие и раненые (ФОТО) - фото 4

Оккупанты накрыли огнем гражданских в Лимане: есть погибшие и раненые (ФОТО) - фото 5




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Источник: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/8713?single
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