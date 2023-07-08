Оккупанты накрыли огнем гражданских в Лимане: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Российские оккупанты обстреляли Лиман в Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Обстрел Лимана. Фото: главы Донецкой ОВА Павла Кириленко

Глава Донетчины рассказал, что из-за обстрела города по меньшей мере шесть человек погибли, еще пятерых с ранениями госпитализировали медики.

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Российские войска нанесли удар по Лиману с РСЗО, примерно в 10:00. Они попали в частный сектор. В результате обстрела были повреждены дом и магазин.

На месте трагедии работает полиция. Тем временем парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отметим, российские военные ежедневно обстреливают города и села Донецкой области. Вражеский огонь приходится и на прифронтовые населенные пункты региона и те, которые находятся в относительном тылу.

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