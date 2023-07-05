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Освобождение Бахмута в ближайшее время: в ВСУ дали обнадеживающий ответ

Генерал Сырский уверен, что ВСУ смогут освободить Бахмут во время контрнаступления

сегодня, 07:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Контрнаступление украинских войск продолжается и есть все основания говорить, что ВСУ реально освободить временно оккупированный Бахмут Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, пишет "ABC News".

Освобождение Бахмута в ближайшее время: в ВСУ дали обнадеживающий ответ

Бахмут. Фото: из открытых источников

Журналист "ABC News" переспросил, есть ли уверенность у командования, что в ближайшем времени украинским войскам удастся деоккупировать Бахмут? На это Сырский ответил, что такая уверенность есть.


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Стоит отметить, что в официальных сводках Минобороны и Генштаба ВСУ подтверждается, что украинским защитникам практически каждый день удается достигать все новых и новых успехов на Бахмутском направлении, где они продвигаются к югу и к северу от города. Таким образом есть предположения, что со временем украинские войска могут взять группировку россиян, остающуюся в населенном пункте, в окружение.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина перехватила инициативу на Бахмутском направлении – прогноз ISW, что будет дальше.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские войска уже около месяца проводят наступательные и контрнаступательные операции. Возникают серьезные сложности из-за ряда весомых факторов, включая погодные условия, недостаток необходимых вооружений и боеприпасов, на чем акцентировал главком ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, промедление с поставками необходимых нам наступательных видов вооружений позволило российским оккупантам создать очень мощную эшелонированную оборону. Что можно на данный момент сказать о ситуации на военном и дипломатическом фронтах? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://abcnews.go.com/International/top-ukrainian-generals-counteroffensive-plan-losses-mount/story?id=100617532
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