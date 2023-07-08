500 дней с начала полномасштабной войны: главные выводы – что сейчас происходит на фронте

В субботу, 8 июля, исполняется ровно 500 дней с начала широкомасштабного российского вторжения. Украинские войска продолжают контрнаступательные операции и на ряде направлений (к примеру, в районе Бахмута) добились тактически значимых успехов. При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предупреждает, что контрнаступление точно будет успешным, но – позже. Эксперты оценили для издания "Комментарии" ситуацию на полях сражений, а также сделали общие выводы о российско-украинской войне.
Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины
Общая картина боевых действий – мы имеем перспективы для наступательных действий и освобождения оккупированных территорий
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает так:
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"Важнейшим фактором, о котором можно с уверенностью говорить, – мы устояли в этой войне. Сохранили свои вооруженные силы. Провели в условиях, когда противник превосходит над в авиации, артиллерии, ракетном вооружении, боеприпасах, живой силе, успешные контрнаступательные действия – Херсонская и Харьковская операции. Силы обороны Украины приобрели за это время небывалый опыт. Значительно усилились вооружением. У нас – исторический момент! — начала формироваться противоракетная оборона. Начал создаваться парк морских беспилотников. На текущий момент Силы обороны настолько выросли, что способны одновременно проводить наступательные и оборонительные действия на фронте, протяженностью более 1,5 тыс км".
По словам эксперта, сейчас на востоке продолжается стратегическая оборонительная операция, целью которой является – остановить и максимально обессилить противника. Однако, несмотря на громадные потери, россияне пытаются атаковать – на Лиманском, Авдеевском, Марьинском, отчасти – на Бахмутском – направлениях.
"При этом, – продолжает генерал, – мы проводим наступательные действия в Запорожской и Херсонской областях на четырех направлениях".
Игорь Романенко напоминает, что примерно с конца января оккупационные войска РФ проводили стратегические наступательные операции. Пытаются делать это и дальше на востоке нашей страны. Но не добились успехов.
"Для сравнения – результаты месяца наступательных действий Сил обороны Украины на юге (Херсонское Мелитопольское, Бердянское направления, а также юге Бахмута на Донетчине) по площади освобожденных территорий превосходят всё, чего добились россияне за почти полгода своего наступления на востоке. И это в условиях, когда противник по многим позициям превосходит нас по вооружениям, – подчеркивает генерал. – И это при том, что ранее сформированные стратегические резервы мы пока не задействовали".
По словам эксперта, темпы наступления ниже, чем было у нас в прошлом году, но выше, чем это было у противника в 2023-м.
"Кроме доминирования по ряду выше названных позиций по части вооружений, оккупанты создали на отдельных участках мощнейшие линии обороны (три эшелона, в глубину до 30 км с инженерным обеспечением, минированием, средствами радиоэлектронной борьбы и противотанковыми, мощной артиллерий). К тому же, часть вооружений, которые обещали нам союзники, так и не поступила в оговоренные сроки
. Есть данные, что нам передали вооружения на две дивизии. Это немало. Но этого точно недостаточно для того, чтобы выполнить стратегически задачи по сокрушению врага и доведения РФ до состояния, когда она не сможет вести войну — вообще или значительное время", – поясняет Игорь Романенко.
Кроме того, акцентирует он, в результате разведки боем и собственно боестолкновений возникла необходимость в поставках дополнительных вооружений.
"Остро стоит вопрос отсутствия у нас современной авиации и недостаточно количества авиации в принципе. А ведь, в соответствии с доктринами и военными документами как США, так и НАТО в целом, — наступательные действия должны проводится при преимуществе в воздухе и наличии дальнобойного вооружения. То есть, нам необходимы ракеты ATACMS с дальностью до 300 км. Их можно использовать с сухопутных пусковых установок HIMARS и M270 MLRS, которые у нас есть. Также нужны кассетные боеприпасы. Россия использует их с самого начала вторжения. Мы дождались соответствующего решения по передаче нам такого вида боеприпасов
от США лишь сейчас. Возможно, более конкретные черты по дальнобойным ракетам и самолетам мы услышим на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Кроме решений по членству Украины в Альянсе и обеспечению гарантий безопасности нашей стране, пока мы не войдем в блок", – говорит генерал.
Он также считает, что недавний ракетный удар агрессора по Львову, убивший и ранивший десятки человек, продемонстрировал необходимость увеличивать поставки в Украину средств ПВО и ПРО, а также предоставить как можно скорее истребители F-16.
"Если оценивать общую картину боевых действий – мы имеем перспективы для наступательных действий и освобождения оккупированных территорий. Но для этого следует усилить Силы обороны Украины кассетными боеприпасами (решение уже есть), дальнобойным вооружением и современной авиацией (ждем и новых решений, и ускорения поставок по тому, что уже согласовано)", – констатирует Игорь Романенко.
У нас есть две цели стратегического характера
Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников отмечает, что продолжаются действия по разведыванию порядков противника, по улучшению положения ВСУ.
"Да, пока это все носит тактический характер. Но это очень важно для грядущего стратегического прорыва. Именно от исходных позиций зависит многое. Если мы будем в удобном положении, если будем знать, где у противника стыки подразделений, позиции артиллерии, противовоздушной, складов с БК и ГСМ, то нам будет проще. Склады, логистику, арту и ПВО мы периодически разносим
. Вражеские позиции – прощупываем. Проводим постоянное разминирование. Тем самым готовя почву для будущих — более мощных действий. Думаю, вторая часть наступательных действий — прорыв — не за горами. Но пока идет разведка (порой — боем) и удары издалека", – поясняет эксперт.
То же Харьковское контрнаступление, напоминает он, готовилось около двух месяцев. И только кажется, что оно состоялось в считанные недели. То была, подчеркивает Богдан Мирошников, именно вторая фаза – прорыв, а также создание предпосылок для третьей – окружения противника. В итоге россияне предпочли бежать.
"Как и тогда, так и сейчас этому предшествовали мощные удары по логистике, складам, арте и ПВО (в том числе РЛС – радиолокационным станциям) оккупантов. Продолжение – следует… Если говорить по направлениям – есть хорошие перспективы на Донбассе, на Херсонщине. Возможно, что-то получится в Запорожской области, но там противник создал мощнейшие укрепления и собрал огромные силы и средства", – акцентирует эксперт.
Следует понимать, отмечает он, что у нас есть две цели стратегического характера. Первая — выход на границы 1991 года. Вторая — нивелирование потенциала ВПК страны-агрессора.
"Для выхода на границы 1991-го нам необходимы будут несколько оперативно-стратегических операций, проведенных в несколько этапов. Первый начался еще в прошлом году, когда мы оттеснили агрессора с севера, провели контрнаступление в Харьковской области, части Донецкой и Луганской. Выдавили врага с правобережной Херсонщины. Сейчас фактически происходит очередной этап наших общевойсковых операций по достижению стратегически целей. Главная задача — нанести противнику поражений на трех участках: Донбасс, сухопутный коридор в Крым (Запорожская и Херсонская области), а также сам Крым", – рассказывает Богдан Мирошников.
Он не исключает, что одну из этих задач удастся выполнить во время этого (более продолжительного) и следующего (более короткого) этапа, между которыми возможна оперативная пауза в два-три месяца.
"Затем, как мне кажется, оккупанты попытаются провести свою наступательную операцию, поднакопив сил. Выстояв, мы продолжим давить. Думаю, это произойдет уже в следующем году. С предположительным выходом на наши международного признанные границы. Что априори не будет означать окончания войны, – считает эксперт. – Следует уничтожать вражеский потенциал ВПК, после чего уже можно будет говорить о переговорах – репарациях и т.д. Пока очень много неопределенности, хоть нет сомнений в нашей победы. Вопрос лишь в методах и времени".
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