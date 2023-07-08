500 дней с начала полномасштабной войны: главные выводы – что сейчас происходит на фронте

В субботу, 8 июля, исполняется ровно 500 дней с начала широкомасштабного российского вторжения. Украинские войска продолжают контрнаступательные операции и на ряде направлений (к примеру, в районе Бахмута) добились тактически значимых успехов. При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предупреждает, что контрнаступление точно будет успешным, но – позже. Эксперты оценили для издания "Комментарии" ситуацию на полях сражений, а также сделали общие выводы о российско-украинской войне.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Общая картина боевых действий – мы имеем перспективы для наступательных действий и освобождения оккупированных территорий

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает так:

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"Важнейшим фактором, о котором можно с уверенностью говорить, – мы устояли в этой войне. Сохранили свои вооруженные силы. Провели в условиях, когда противник превосходит над в авиации, артиллерии, ракетном вооружении, боеприпасах, живой силе, успешные контрнаступательные действия – Херсонская и Харьковская операции. Силы обороны Украины приобрели за это время небывалый опыт. Значительно усилились вооружением. У нас – исторический момент! — начала формироваться противоракетная оборона. Начал создаваться парк морских беспилотников. На текущий момент Силы обороны настолько выросли, что способны одновременно проводить наступательные и оборонительные действия на фронте, протяженностью более 1,5 тыс км".

По словам эксперта, сейчас на востоке продолжается стратегическая оборонительная операция, целью которой является – остановить и максимально обессилить противника. Однако, несмотря на громадные потери, россияне пытаются атаковать – на Лиманском, Авдеевском, Марьинском, отчасти – на Бахмутском – направлениях.

в Запорожской и Херсонской областях на четырех направлениях". "При этом, – продолжает генерал, – мы проводим наступательные действия

Игорь Романенко напоминает, что примерно с конца января оккупационные войска РФ проводили стратегические наступательные операции. Пытаются делать это и дальше на востоке нашей страны. Но не добились успехов.

"Для сравнения – результаты месяца наступательных действий Сил обороны Украины на юге (Херсонское Мелитопольское, Бердянское направления, а также юге Бахмута на Донетчине) по площади освобожденных территорий превосходят всё, чего добились россияне за почти полгода своего наступления на востоке. И это в условиях, когда противник по многим позициям превосходит нас по вооружениям, – подчеркивает генерал. – И это при том, что ранее сформированные стратегические резервы мы пока не задействовали".

По словам эксперта, темпы наступления ниже, чем было у нас в прошлом году, но выше, чем это было у противника в 2023-м.

Есть данные, что нам передали вооружения на две дивизии. Это немало. Но этого точно недостаточно для того, чтобы выполнить стратегически задачи по сокрушению врага и доведения РФ до состояния, когда она не сможет вести войну — вообще или значительное время", – поясняет Игорь Романенко. "Кроме доминирования по ряду выше названных позиций по части вооружений, оккупанты создали на отдельных участках мощнейшие линии обороны (три эшелона, в глубину до 30 км с инженерным обеспечением, минированием, средствами радиоэлектронной борьбы и противотанковыми, мощной артиллерий). К тому же, часть вооружений, которые обещали нам союзники, так и не поступила в оговоренные сроки

Кроме того, акцентирует он, в результате разведки боем и собственно боестолкновений возникла необходимость в поставках дополнительных вооружений.

Возможно, более конкретные черты по дальнобойным ракетам и самолетам мы услышим на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Кроме решений по членству Украины в Альянсе и обеспечению гарантий безопасности нашей стране, пока мы не войдем в блок", – говорит генерал. "Остро стоит вопрос отсутствия у нас современной авиации и недостаточно количества авиации в принципе. А ведь, в соответствии с доктринами и военными документами как США, так и НАТО в целом, — наступательные действия должны проводится при преимуществе в воздухе и наличии дальнобойного вооружения. То есть, нам необходимы ракеты ATACMS с дальностью до 300 км. Их можно использовать с сухопутных пусковых установок HIMARS и M270 MLRS, которые у нас есть. Также нужны кассетные боеприпасы. Россия использует их с самого начала вторжения. Мы дождались соответствующего решения по передаче нам такого вида боеприпасов от США лишь сейчас.

Он также считает, что недавний ракетный удар агрессора по Львову, убивший и ранивший десятки человек, продемонстрировал необходимость увеличивать поставки в Украину средств ПВО и ПРО, а также предоставить как можно скорее истребители F-16.

"Если оценивать общую картину боевых действий – мы имеем перспективы для наступательных действий и освобождения оккупированных территорий. Но для этого следует усилить Силы обороны Украины кассетными боеприпасами (решение уже есть), дальнобойным вооружением и современной авиацией (ждем и новых решений, и ускорения поставок по тому, что уже согласовано)", – констатирует Игорь Романенко.

У нас есть две цели стратегического характера

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников отмечает, что продолжаются действия по разведыванию порядков противника, по улучшению положения ВСУ.

Вражеские позиции – прощупываем. Проводим постоянное разминирование. Тем самым готовя почву для будущих — более мощных действий. Думаю, вторая часть наступательных действий — прорыв — не за горами. Но пока идет разведка (порой — боем) и удары издалека", – поясняет эксперт. "Да, пока это все носит тактический характер. Но это очень важно для грядущего стратегического прорыва. Именно от исходных позиций зависит многое. Если мы будем в удобном положении, если будем знать, где у противника стыки подразделений, позиции артиллерии, противовоздушной, складов с БК и ГСМ, то нам будет проще. Склады, логистику, арту и ПВО мы периодически разносим

То же Харьковское контрнаступление, напоминает он, готовилось около двух месяцев. И только кажется, что оно состоялось в считанные недели. То была, подчеркивает Богдан Мирошников, именно вторая фаза – прорыв, а также создание предпосылок для третьей – окружения противника. В итоге россияне предпочли бежать.

"Как и тогда, так и сейчас этому предшествовали мощные удары по логистике, складам, арте и ПВО (в том числе РЛС – радиолокационным станциям) оккупантов. Продолжение – следует… Если говорить по направлениям – есть хорошие перспективы на Донбассе, на Херсонщине. Возможно, что-то получится в Запорожской области, но там противник создал мощнейшие укрепления и собрал огромные силы и средства", – акцентирует эксперт.

Следует понимать, отмечает он, что у нас есть две цели стратегического характера. Первая — выход на границы 1991 года. Вторая — нивелирование потенциала ВПК страны-агрессора.

"Для выхода на границы 1991-го нам необходимы будут несколько оперативно-стратегических операций, проведенных в несколько этапов. Первый начался еще в прошлом году, когда мы оттеснили агрессора с севера, провели контрнаступление в Харьковской области, части Донецкой и Луганской. Выдавили врага с правобережной Херсонщины. Сейчас фактически происходит очередной этап наших общевойсковых операций по достижению стратегически целей. Главная задача — нанести противнику поражений на трех участках: Донбасс, сухопутный коридор в Крым (Запорожская и Херсонская области), а также сам Крым", – рассказывает Богдан Мирошников.

Он не исключает, что одну из этих задач удастся выполнить во время этого (более продолжительного) и следующего (более короткого) этапа, между которыми возможна оперативная пауза в два-три месяца.

"Затем, как мне кажется, оккупанты попытаются провести свою наступательную операцию, поднакопив сил. Выстояв, мы продолжим давить. Думаю, это произойдет уже в следующем году. С предположительным выходом на наши международного признанные границы. Что априори не будет означать окончания войны, – считает эксперт. – Следует уничтожать вражеский потенциал ВПК, после чего уже можно будет говорить о переговорах – репарациях и т.д. Пока очень много неопределенности, хоть нет сомнений в нашей победы. Вопрос лишь в методах и времени".

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