ВСУ продвигаются и развивают успех: в ISW назвали направления

Больше всего украинские защитники развивают успех на Бахмутском направлении. Есть также серьезные продвижения у ВСУ на Запорожье. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что ВСУ продвигаются к юго-западу от Бахмута. Особенно "горячо" в Клещиевке. В четверг появились геолокированные кадры, на которых российская артиллерия наносит удар по украинской боевой машине пехоты на западной окраине Клещиевки (примерно в 5 км к юго-западу от Бахмута), что указывает на то, что ВСУ силы достигли успехов в этом районе.

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Один из российских "военкоров" сообщил, что ВСУ взяли под контроль несколько лесных массивов к западу от Клещиевки и усиливают давление на позиции войск РФ к юго-западу от Бахмута. Тем временем российские блогеры распространили кадры, на которых несколько российских солдат утверждают, что контролируют поселок, а на окраинах продолжаются ожесточенные бои.

Генштаб ВСУ интригует сообщениями из Клещиевки, заявляя, что наши войска продолжили контрнаступательные операции к югу и к северу от Бахмута и заняли новые позиции.

Представитель восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские воины сохраняют инициативу вокруг Бахмута и оттесняют оккупантов на Северном и южном флангах.

Аналитики отмечают, что вчера украинские войска вели контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и закрепили контроль над своими новыми позициями.

Кроме того, ВСУ продолжили контрнаступательные действия в западной части Запорожской области, в частности на Мелитопольском направлении.

Официальный представитель восточной группировки войск РФ Олег Чехов сообщил, что оккупанты отбили атаку украинских войск в районе Пятихаток (25 км юго-западнее Орехова).

"Военкоры" РФ путаются в информации относительно контрнаступления на этом направлении. Одни утверждают, что ВСУ пытались продвинуться из Пятихаток в сторону Жеребянки (27 км юго-западнее Орехова) двумя небольшими группами по 15 человек в каждой. Другие утверждают, что крупные украинские группировки якобы проводили волны безуспешных штурмов Жеребянки группами до 50 человек.

Российские блогеры также критиковали друг друга за умышленное преуменьшение украинского присутствия в Пятихатках. Несмотря на заявления Минобороны РФ о зачистке в населенном пункте, ВСУ значительно укрепили свои позиции там.

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