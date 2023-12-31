Итоги последней недели 2023-го: что стало ключевым для Украины

Последняя неделя 2023-го была насыщена подведением итогов уходящего года, прогнозами для Украины на год грядущий, обсуждением резонансного законопроекта о мобилизации. В пятницу, 29 декабря, Украина подверглась массированной ракетной атаке, число жертв которой (погибшие и раненные) превысило сто человек и продолжает расти. Возможно этот очередной теракт со стороны России подтолкнет наших зарубежных партнеров оказывать больше и быстрее поддержку Украине. По традиции портал "Комментарии" попросил экспертов назвать наиболее значимые, с их точки зрения, события уходящей недели (с 25 по 31 декабря).

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Многие вызовы мы, к сожалению, забираем с собой в новый год

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк главным событием уходящей недели считает законопроект о мобилизации, который, по его мнению, удивительно комментируют многие представители власти.

Так что, констатирует Ярослав Железняк, все вызовы, в том числе вызванные действиями недалеких представителей власти, мы, к сожалению, забираем с собой и в новый год.

Законопроект о мобилизации требует общественного, публичного обсуждения

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов одной из самых острых, волнующих общество тем этой недели называет поданный Кабмином в Раду законопроект о мобилизации.

"Я согласен на сто процентов с президентом Владимиром Зеленский, что этот проект требует общественного, публичного обсуждения. Потому что там есть ряд очень сложных и неоднозначных вопросов, связанных как с более эффективным процессом мобилизации, так и с демобилизацией. Мы реально стоим перед новыми вызовами. В 2022 году на волне подъема национального самосознания в связи с широкомасштабной российской агрессией, у нас было множество добровольцев. И некой мощной мобилизации не потребовалось (хоть она в определенной мере, понятно, проводилась). Но на втором году войны, уже даже ближе к третьему, Вооруженные силы Украины нуждаются в пополнении, – подчеркивает эксперт. – И обеспечить такое пополнение способна лишь более эффективная система мобилизации, чем та, что мы имеем сейчас. И вопрос этот требует решения уже в ближайшее время ".

Еще одним значимым (к сожалению, в трагическом смысле) событием уходящей недели стал, по мнению Николая Спиридонова, массированный ракетный обстрел Украины 29 декабря со стороны государства-агрессора.

об усилении помощи для нашей страны. Были соответствующие заявления со стороны американского президента Джо Байдена европейских лидеров. Прошло экстренное заседание Совбеза ООН, созванное по этому поводу Многие, конечно, считают, что ООН – это импотентная организация, которая доказала свою неэффективность, не сумев ни предотвращать войны, ни останавливать их. Тем не менее, обсуждения на таком уровне событий российско-украинской войны – это позитив для нас", – поясняет эксперт. "Множество разрушений и жертв. Мировая реакция была достаточно острой. Прозвучал призыв посла США в Украине Бриджит Бринк

Он обращает внимание, что одна из российских ракет во время этого обстрела залетала на территорию Польши.

Известно, что мы получили боеприпасы для систем ПВО и артиллерии, компоненты систем ПВО, противотанковые системы Javelin и AT-4; более 15 миллионов патронов и так далее. Надеемся, что в январе американский парламент одобрит, наконец, многомиллиардный пакет поддержки нашей страны. Приближая нашу победу, важную для всего демократического мира. Да и для мира вообще". "Страны НАТО должны понимать, что если они решительно не помогут Украине как можно быстрее победить, то война выплеснется на их территорию. И уже не эпизодически, как когда обломки ракет и дронов падают на территории тех же Польши, Румынии, когда сами ракеты и дроны периодически пересекают их границы, – подчеркивает Николай Спиридонов. – Еще из важного – США выделили последний в этом году пакет военной помощи Украине

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