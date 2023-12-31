Итоги последней недели 2023-го: что стало ключевым для Украины

Последняя неделя 2023-го была насыщена подведением итогов уходящего года, прогнозами для Украины на год грядущий, обсуждением резонансного законопроекта о мобилизации. В пятницу, 29 декабря, Украина подверглась массированной ракетной атаке, число жертв которой (погибшие и раненные) превысило сто человек и продолжает расти. Возможно этот очередной теракт со стороны России подтолкнет наших зарубежных партнеров оказывать больше и быстрее поддержку Украине. По традиции портал "Комментарии" попросил экспертов назвать наиболее значимые, с их точки зрения, события уходящей недели (с 25 по 31 декабря).
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Многие вызовы мы, к сожалению, забираем с собой в новый год
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк главным событием уходящей недели считает законопроект о мобилизации, который, по его мнению, удивительно комментируют многие представители власти.
"Также в последнюю неделю 2023-го правительство согласовало программу сотрудничества с ЕС на четыре года
, под которую нам обещают предоставить 50 млрд евро. Плюс – приняло Национальную стратегию доходов. С одной стороны – это структурный маяк Меморандума с МВФ в этом году. И хорошо, что успели, – считает эксперт. – С другой – к стратегии есть немало вопросов, особенно у представителей украинского бизнеса. И, к сожалению, Офис президента (руками Кабмина, предлагающего соответствующий законопроект) планирует вновь попытаться "кинуть" наших международных партнеров фейковой реформой Бюро экономической безопасности (БЭБ)".
Так что, констатирует Ярослав Железняк, все вызовы, в том числе вызванные действиями недалеких представителей власти, мы, к сожалению, забираем с собой и в новый год.
Законопроект о мобилизации требует общественного, публичного обсуждения
Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов одной из самых острых, волнующих общество тем этой недели называет поданный Кабмином в Раду законопроект о мобилизации.
"Я согласен на сто процентов с президентом Владимиром Зеленский, что этот проект требует общественного, публичного обсуждения. Потому что там есть ряд очень сложных и неоднозначных вопросов, связанных как с более эффективным процессом мобилизации, так и с демобилизацией. Мы реально стоим перед новыми вызовами. В 2022 году на волне подъема национального самосознания в связи с широкомасштабной российской агрессией, у нас было множество добровольцев. И некой мощной мобилизации не потребовалось (хоть она в определенной мере, понятно, проводилась). Но на втором году войны, уже даже ближе к третьему, Вооруженные силы Украины нуждаются в пополнении, – подчеркивает эксперт. – И обеспечить такое пополнение способна лишь более эффективная система мобилизации, чем та, что мы имеем сейчас. И вопрос этот требует решения уже в ближайшее время
".
Еще одним значимым (к сожалению, в трагическом смысле) событием уходящей недели стал, по мнению Николая Спиридонова, массированный ракетный обстрел Украины 29 декабря со стороны государства-агрессора.
"Множество разрушений и жертв. Мировая реакция была достаточно острой. Прозвучал призыв посла США в Украине Бриджит Бринк об усилении помощи для нашей страны. Были соответствующие заявления со стороны американского президента Джо Байдена, европейских лидеров. Прошло экстренное заседание Совбеза ООН, созванное по этому поводу. Многие, конечно, считают, что ООН – это импотентная организация, которая доказала свою неэффективность, не сумев ни предотвращать войны, ни останавливать их. Тем не менее, обсуждения на таком уровне событий российско-украинской войны – это позитив для нас", – поясняет эксперт.
Он обращает внимание, что одна из российских ракет во время этого обстрела залетала на территорию Польши.
"Страны НАТО должны понимать, что если они решительно не помогут Украине как можно быстрее победить, то война выплеснется на их территорию. И уже не эпизодически, как когда обломки ракет и дронов падают на территории тех же Польши, Румынии, когда сами ракеты и дроны периодически пересекают их границы, – подчеркивает Николай Спиридонов. – Еще из важного – США выделили последний в этом году пакет военной помощи Украине
. Известно, что мы получили боеприпасы для систем ПВО и артиллерии, компоненты систем ПВО, противотанковые системы Javelin и AT-4; более 15 миллионов патронов и так далее. Надеемся, что в январе американский парламент одобрит, наконец, многомиллиардный пакет поддержки нашей страны. Приближая нашу победу, важную для всего демократического мира. Да и для мира вообще".
Читайте также на портале "Комментарии" — ожидания от Украины, Запада, России: как изменится война в 2024-м.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.