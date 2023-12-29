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Посол США отреагировала на массированный ракетный удар РФ, призвав Запад действовать (ФОТО)

Посол США на фоне ракетного удара РФ заявила, что Украина нуждается в финансировании уже сейчас

сегодня, 12:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракетную атаку российских оккупационных войск по ряду украинских городов. Как передает портал "Комментарии", свое заявление дипломат опубликовала в Twitter (X).

Посол США отреагировала на массированный ракетный удар РФ, призвав Запад действовать (ФОТО)

Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото из открытых источников

Посол опубликовала скриншот с уведомлениями о воздушной тревоге на смартфоне.

"Это то, что украинцы увидели на своих телефонах сегодня утром: миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, потому что Россия обстреливает всю страну ракетами", – написала она.

Бринк подчеркнула необходимость продолжить финансирование Украины, которая борется с российской агрессией.

"Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году", – добавила посол США.

Отметим, ночью и утром 29 января Россия устроила, похоже, беспрецедентную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под ударами оказались практически все крупные города, есть многочисленные прилеты, разрушения, погибшие и пострадавшие. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия запустила по Украине 110 ракет, а также множество БПЛА. О чем говорит характер этой атаки? Почему всё произошло именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — ракетный удар страны-агрессора по Украине: названо общее число жертв. При этом спасательные работы продолжаются, не всех людей уже удалось извлечь из-под завалов.

Посол США отреагировала на массированный ракетный удар РФ, призвав Запад действовать (ФОТО) - фото 2




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Источник: https://twitter.com/USAmbKyiv?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1740625819658281468%7Ctwgr%5Eb33d796c6144c0be79b93ffbda1d09d726db97e7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2023%2F12%2F29%2F7176387
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