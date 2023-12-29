Посол США отреагировала на массированный ракетный удар РФ, призвав Запад действовать (ФОТО)

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракетную атаку российских оккупационных войск по ряду украинских городов. Как передает портал "Комментарии", свое заявление дипломат опубликовала в Twitter (X).

Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото из открытых источников

Посол опубликовала скриншот с уведомлениями о воздушной тревоге на смартфоне.

"Это то, что украинцы увидели на своих телефонах сегодня утром: миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, потому что Россия обстреливает всю страну ракетами", – написала она.

Бринк подчеркнула необходимость продолжить финансирование Украины, которая борется с российской агрессией.

"Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году", – добавила посол США.

Отметим, ночью и утром 29 января Россия устроила, похоже, беспрецедентную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под ударами оказались практически все крупные города, есть многочисленные прилеты, разрушения, погибшие и пострадавшие. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия запустила по Украине 110 ракет, а также множество БПЛА. О чем говорит характер этой атаки? Почему всё произошло именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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