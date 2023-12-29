Посол США отреагировала на массированный ракетный удар РФ, призвав Запад действовать (ФОТО)

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Кравцев Сергей
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракетную атаку российских оккупационных войск по ряду украинских городов. Как передает портал "Комментарии", свое заявление дипломат опубликовала в Twitter (X).
Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото из открытых источников
Посол опубликовала скриншот с уведомлениями о воздушной тревоге на смартфоне.
Бринк подчеркнула необходимость продолжить финансирование Украины, которая борется с российской агрессией.
Отметим, ночью и утром 29 января Россия устроила, похоже, беспрецедентную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под ударами оказались практически все крупные города, есть многочисленные прилеты, разрушения, погибшие и пострадавшие. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия запустила по Украине 110 ракет, а также множество БПЛА. О чем говорит характер этой атаки? Почему всё произошло именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Читайте также на портале "Комментарии" — ракетный удар страны-агрессора по Украине: названо общее число жертв. При этом спасательные работы продолжаются, не всех людей уже удалось извлечь из-под завалов.
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