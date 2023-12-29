В ВСУ рассказали о сигнале для партнеров во время массированной атаки РФ по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Инцидент с объектом, который залетел в воздушное пространство Польши во время российской атаки 29 декабря, должен стать еще одним сигналом для партнеров – Украине нужно больше средств ПВО, чтобы защищать и себя и Европу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
Юрий Игнат. Фото: из открытых источников
По его словам, это еще один знак и сигнал для наших западных партнеров, чтобы усилить Украину необходимым количеством средств, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой, защитили и себя, и их.
Отметим, в Польше зафиксировали появление "неизвестного объекта", залетевшего в страну с территории Украины. Летающий объект, который двигался с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобичув в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводува – именно в этом селе год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы. Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему ракетный удар по Украине произошел именно сейчас: какие цели преследовал Кремль.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 14:23
Мабуть співпала що масований ракетний удар стався коли легітимний корумпований юдей на східну Україну завіз западенських нацистів облави влаштовувати на так званих ухилянтів. Юдейські нацисти опричники кадировці завжди знайдуть заробіток і вони затребувані. Западенських Львівських Тернопільських нацистів ще за спинами у загранотряди будуть ставити. Їм не звикати охоронцями концтаборів працювати і у в'язнів стріляти.