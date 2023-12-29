В ВСУ рассказали о сигнале для партнеров во время массированной атаки РФ по Украине

Инцидент с объектом, который залетел в воздушное пространство Польши во время российской атаки 29 декабря, должен стать еще одним сигналом для партнеров – Украине нужно больше средств ПВО, чтобы защищать и себя и Европу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

"Как видите, огромные атаки (врага – ред.), много всего летит в воздухе, и такие случаи случаются уже не впервые. Залетают даже на территорию Румынии, ракеты и ударные БПЛА падают и обломки и т.д. Так же это происходило и на территории Польши в прошлом году. Поэтому это не является чем-то новым. В результате таких массированных атак (удар РФ с воздуха 29 декабря был самым массированным – ред.) такое может случаться. Враг атакует наши приграничные территории в том числе и на западе. Это и Львовская область, и Франковская...", – отметил Юрий Игнат.

По его словам, это еще один знак и сигнал для наших западных партнеров, чтобы усилить Украину необходимым количеством средств, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой, защитили и себя, и их.

Отметим, в Польше зафиксировали появление "неизвестного объекта", залетевшего в страну с территории Украины. Летающий объект, который двигался с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобичув в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводува – именно в этом селе год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы. Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему ракетный удар по Украине произошел именно сейчас: какие цели преследовал Кремль.



