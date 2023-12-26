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Главные достижения и прорывы Украины в 2023 году

Украина приложила большие усилия, чтобы партнеры продолжали поддерживать нас в борьбе за европейское будущее

сегодня, 16:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина подходит к концу 2023-го, сдерживая натиск российских оккупационных войскменяя стратегию войны на оборонительнуюпо крайней мере, на какое-то время, и анализируя свои победы и просчеты уходящего года. Издание "Комментарии" уже подводило с экспертами военные итогианализировало работу Верховной Радыв сфере ЖКХ и на международных фронтахМы продолжаем собирать экспертные мнения, выделяя наиболее значимые для нашей страны события уходящего года.

Главные достижения и прорывы Украины в 2023 году

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото из открытых источников

Нас уже воспринимают не как колонизированную страну, а как серьезного участника переговоров

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова поделилась такими размышлениями:

"Украине в этом году удалось разблокировать мореБлагодаря властям, нашим военным и иностранным партнерам порты Большой Одессы не только отправляют, но и принимают корабли. То есть – новый коридор работает и на экспорт, и на импорт. И работает гораздо лучше, чем работал предыдущий коридор, который был создан при участии России и постоянно ею блокировался. Это очень важно для экономики страны. Это сигнал всему миру, что Украина сильна и может отстаивать себя".

Также, продолжает эксперт, Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз.

"Это был непростой путь, который украинцы прокладывали своими руками и жизнями еще с 2013 года. Мы заплатили большую цену за возможность вернуться на Европейскую арену как полноправный игрок. Оторваться, наконец, от советского прошлого и негласного статуса страны советского лагеря. Поэтому это, действительно, историческое событие, важное для Украины", – акцентирует Татьяна Попова.

Впрочем, отмечает она, это только начало на пути к вступлению в ЕСВпереди еще много тяжелой работы.

"Но нас уже наконец-то воспринимают не как колонизированную страну, "младшего брата" российской империи, а как серьезного участника переговоров, – подчеркивает эксперт. – Мы возвращаем историческую справедливость, величие и значимость на мировом уровне, как это было до захвата и присоединения Украины к СССР. Тогда мы играли одну из ключевых ролей в международной политике. Теперь мы возвращаем себе этот статус".

Важным итогом 2023-го есть то, что происходит постепенное восстановление экономики

По мнению эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, если говорить о внешней политике, то кроме исторического решения о старте переговоров по вступлению Украины в ЕСможно отметить сквозную тему всего года – активный запуск обсуждения украинской формулы мира.

"Прошли саммиты в Дании, в Саудовской Аравии и на МальтеЭто позволило подключить к украинскому контексту страны Глобального Юга. Мы получили дополнительную площадку для презентации не просто своего плана мира, но – выстраивания новой системы глобальной безопасности", – подчеркивает эксперт.

Во внешней политике, отмечает он, не прекращались визиты, связанные с необходимостью убеждать партнеров поддерживать Украину. В частности, в США, где побывали и делегация наших министров и представителей Офиса президента (включая его главу Андрея Ермака), и сам президент Владимир Зеленский – сразу после визита в Аргентину.

"Несмотря на то, что многомиллиардный пакет помощи для Украины американские парламентарии так и не принялинашу активность в этом направлении можно считать геополитическими инвестициями в будущее. И, думаю, мы получим добрые плоды в 2024-м", – говорит Алексей Кущ.

Важным итогом 2023-го он считает и то, что у нас, несмотря на продолжение войны, происходит постепенное восстановление экономики.

"Прогнозируется к концу года рост ВВП на 5-6%. Впрочем, называть это ростом не совсем корректно, учитывая, что в 2022-м у нас было падение почти на 30%. Так что правильнее говорить именно о восстановлении, – поясняет эксперт. – Можно сказать, что оттолкнулись от дна. И это тоже хороший задел на будущее".

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Источник: https://comments.ua/
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Обсуждения

SS

сегодня, 17:29

Клоун попрошайка занял первое место)))


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