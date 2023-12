Война, международка и ЖКХ: итоги и прогнозы для Украины

Чем ближе конец года, тем больше различные издания выдают материалов, подводящих его итоги, а также – делятся ожиданиям от года грядущего. Для Украины тут, к сожалению, складывается не радужная картина. Издание The Times отмечает, что надежда на победу Украины над агрессором угасает, а у России достаточно ресурсов для ведения затяжной войны. Аналитики Института изучения войны (ISW) также предупреждают, что российский диктатор Владимир Путин стремится не просто удержать уже оккупированные территории, но и – расширить зону оккупации. Издание The New York Times констатирует, что России удалось перехватить инициативу на фронте на фоне политической борьбы как в США, так и в Европе, связанной с дальнейшей военной помощью Киеву. Ну, а портал "Комментарии" продолжает цикл публикаций с украинскими экспертами, которые подводят итоги 2023-го и делятся прогнозами на 2024-й, исходя из своей сферы деятельности.

Итоги года для Украины

Военно-политическое руководство сосредоточено на трех направлениях

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе рассуждает так:

"Итог года и прогноз на 2024-й сходны – война продолжается. И вся политика Украины (внутренняя и внешняя) выстроена на то, чтоб покрывать потребности войны".

По словам эксперта, президент Зеленский, всё наше военно-политическое руководство, вся дипломатия, сосредоточены на трех направлениях.

Первое – обеспечение военно-технических потребностей Украины.

Второе – усиление санкционного давления на РФ.

Третье – обеспечение финансовых потребностей нашей страны (социально-экономических, гуманитарных и так далее).

"В этом ключе всё и будет развиваться, пока не произойдет кардинального перелома на поле боя в пользу Украины", – прогнозирует эксперт.

Он напоминает, что мы мощно расширяем сферу военно-технического сотрудничества, в том числе с США, странами НАТО в целом. На это, акцентирует Антон Кучухидзе, был направлен ряд визитов президента в уходящем году, об этом же – постоянная работа в рамках формата "Рамштайн+".

будет иметь совсем иной характер. Новый уровень, новый статус отношений, новые возможности". "На двухсторонних и многосторонних уровнях идет реализация тех потребностей, о которых я говорил выше, – подчеркивает он. – Движение Украины в ЕС после исторического решения этого года о старте переговоров

На будущий год стоит прогнозировать дальнейший рост тарифов

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик, соучредитель БФ "Доверие и помощь" Олег Попенко считает, что год мы заканчиваем с негативными показателями в сфере энергетики и ЖКХ. И 2024-й, по его мнению, продолжит эту тенденцию.

"За год ситуация в украинской энергетике лучше не стала. Как по мне, даже ухудшилась, – признался эксперт. – Обострилась проблема с запасами угля. У нас пустые склады, нет денег, проблемы с Центрэнерго, в целом с генерацией. Огромные сложности на рынке электроэнергии, с взаимными долгами. Те растут. И власть никаких решений тут не принимает. И, наверное, не будет".

Что касается коммунальной сферы, тут, по мнению Олега Попенко, ситуация похожа с тем, что видим на рынке электроэнергии. Задолженность за ЖКУ растет, как и количество неплательщиков.

"Денег у населения больше не стало. Скорее – наоборот. А серьезных законодательных изменений, которые могли бы повлиять на нашу коммуналку, как не было, так и нет. Так что ситуация тут ухудшается. К катастрофической она клонится в случае с водоканалами. У них огромная задолженность за электроэнергию, нет денег на капитальные ремонты. Вода кое-где подается по графику. И без кардинальных перемен – ситуация продолжит ухудшаться, а количество аварий, порывов – увеличиваться", – прогнозирует эксперт.

Тарифы, продолжает он, несмотря на заверения президента, что во время военного положения их повышать не будут, – растут.

"Стоимость обслуживания многоквартирного дома выросла за 2023-й на 18%, на 5% – тарифы на вывоз твердых бытовых отходов. Это ударило по кошельку простого украинца, особенно на фоне стагнации экономики, маленьких зарплат, – подчеркивает Олег Попенко. – На будущий год прогнозирую дальнейший рост тарифов. Ту же электроэнергию планируется поднять до 3,5 гривен/кВт-час (сейчас – 2,64 гривен/кВт-час). Похоже, это произойдет уже весной. Вполне возможно, тариф поднимут в течение года еще раз – до 4,5 гривен/кВт-час. Стоимость обслуживания многоквартирных домов будет расти в пропорциях уходящего года. Это незаконно, но власти решать данный вопрос на государственном уровне не хотят. Не исключено, что произойдет также рост тарифов на газ (до 11,5 грн за куб, при том, что сегодня платим около 8 грн). Зарубежные партнеры нас к этому подталкивают".

