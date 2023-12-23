Путин мечтает расширить оккупацию: в ISW сделали заявление о планах РФ

Западные топ-чиновники придерживаются мнения, что Россия уже стратегически проиграла войну в Украине. Впрочем, украинские чиновники более скептичны и предостерегают, что российский диктатор Владимир Путин и дальше стремится не просто удержать уже оккупированные территории, но и расширить зону оккупации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, Путин не отказался от своих максималистских целей в отношении Украины. Кремль стремится захватить новые территории Украины в придачу к уже оккупированным.

Эта аналитическая оценка диссонирует с рядом недавних заявлений западных топ-чиновников, суть которых сводится к тому, что войну Россия стратегически уже проиграла.

22 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин "полностью потерял Украину" и "больше не может достигать своих военных целей". По его мнению, это является "большим стратегическим поражением" Кремля. В то же время Столтенберг предостерег западных партнеров Украины от ожиданий, что война скоро завершится.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен заметил, что Россия, мол, уже потерпела крах в достижении своей главной цели – стремления уничтожить Украину и полностью подчинить ее себе.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины с такими оценками не соглашаются. По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, если в этом году Путину не удастся достичь определенных оперативно-стратегических задач, он просто перенесет их на следующий год.

"Заявление Скибицкого согласуется с оценкой ISW о том, что Россия продолжает преследовать максималистские цели Путина в Украине и что текущий провал российских операций в Украине до сих пор не является окончательным", – заявили в ISW.

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