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Марьян Ощановский
Ситуация на фронте не позволяет Украине думать о победе над РФ. В настоящее время главная цель Киева состоит в удержании территорий, контролирующих ВСУ. Об этом пишет издание The Times, передает портал "Комментарии".
Война с РФ может затянуться на годы. Фото из открытых источников
Британская газета The Times пишет, что надежды на неизбежную победу Украины угасают, акцент смещается на недопущение потерь новых территорий.
Издание отмечает, что ни Владимир Зеленский, ни военное руководство Украины не знают, как долго будет продолжаться война против России и когда, наконец, удастся остановить агрессора и вытеснить его с украинских территорий.
По оценкам The Times, пока не может быть речи о капитуляции Киева, однако ситуация очень сильно отличается от прошлогодней, когда после успехов ВСУ были надежды на скорый триумф над агрессором.
Издание отмечает, что Россия нарастила производство оружия благодаря круглосуточной работе заводов. Кроме того, российская армия, пишет газета, восстановила свой потенциал после объявленной Путиным мобилизации осенью 2022 года.
The Times также отмечает, что украинские власти засекретили потери ВСУ, однако на фронте уже никто не скрывает, что они огромны.
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Правдоруб
сегодня, 21:14
снова ипсо от украинской конченной власти которая так с 2015 года не захотела и всеми способами отказывается и сейчас производить боеприпасы, патроны для своей Украинской армии. Им лучше могилизировать население чем бомбить кацпского врага, почему луганский патронный завод захваченный кацапами продолжает работать и производить для рашки патроны, почему его не уничтожили.