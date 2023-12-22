Надежда на победу Украины угасает: Times оценил ситуацию на фронте

Ситуация на фронте не позволяет Украине думать о победе над РФ. В настоящее время главная цель Киева состоит в удержании территорий, контролирующих ВСУ. Об этом пишет издание The Times, передает портал "Комментарии".

Война с РФ может затянуться на годы. Фото из открытых источников

Британская газета The Times пишет, что надежды на неизбежную победу Украины угасают, акцент смещается на недопущение потерь новых территорий.

Издание отмечает, что ни Владимир Зеленский, ни военное руководство Украины не знают, как долго будет продолжаться война против России и когда, наконец, удастся остановить агрессора и вытеснить его с украинских территорий.

"Сейчас победа на поле боя маловероятна. Эта война может длиться долгие годы. У России есть для этого ресурсы. Россияне смирились с войной", — сказал полковник, член комитета ВРУ по нацбезопасности Роман Костенко.

По оценкам The Times, пока не может быть речи о капитуляции Киева, однако ситуация очень сильно отличается от прошлогодней, когда после успехов ВСУ были надежды на скорый триумф над агрессором.

"Мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Такова реальность. Когда вы видите линию фронта, когда вы видите потери, которые у нас есть, когда видите бои, которые мы вынуждены вести, становится понятно, что мы здесь надолго", — заявил народный депутат Святослав Юраш.

Издание отмечает, что Россия нарастила производство оружия благодаря круглосуточной работе заводов. Кроме того, российская армия, пишет газета, восстановила свой потенциал после объявленной Путиным мобилизации осенью 2022 года.

The Times также отмечает, что украинские власти засекретили потери ВСУ, однако на фронте уже никто не скрывает, что они огромны.

Один из бойцов ВСУ на условиях анонимности рассказал изданию, что даже не пытается давать положительные наставления новобранцам, поскольку "большинство из них долго не живут".