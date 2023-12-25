Путин поставил задачу достичь целей 2022 года: оккупанты снова "прут" на украинский город

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Лиля Воробьева
Российская армия намерена достичь цели, поставленной Путиным в 2022 году. Враги пытаются приблизиться к Часов Яру, при этом OSINT-аналитики подтвердили продвижение захватчиков в Богдановке.
Россия пошла в наступление на Часов Яр (фото из открытых источников)
Как информируют эксперты DeepState , здесь российские военные не оставляют попыток закрепиться в населенном пункте Синьковка, недалеко от Ивановки продолжаются жестокие пехотные бои. Враги имели значительные успехи к востоку от Тернов. Трудна ситуация в Серебрянском лесничестве, захватчик ведет наступление возле ЛЭП.
Российские военные ведут активную наступательную операцию, ширина их атак
Параллельно враги усиливают давление на Ивановское.
"Враг принимает серьезные меры для отвержения Сил Обороны. Цель, которая была поставлена еще год назад, до сих пор для них актуальна", — отмечают аналитики.
Враг активизировался между железными дорогами, его цель – приблизиться ближе к Очеретиному.
"Каждый день враг заходит в Степное и каждый день получает на орехи. При этом всем пехота противника не отказывается пойти на утилизацию", — говорят об этом наступление военные эксперты.
Украинским военным удалось отразить одну массированную атаку захватчиков.
Но захватчики продолжают "мясные штурмы" возле Роботиного, изменений пока не зафиксировали. Противник имеет колоссальные потери.
В Крынках враги продолжают терять живую силу и технику. Уничтоженные российские Су являются успехом, повлияющим на частоту применения россиянами КАБов, отмечают эксперты.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бои за украинский город стали самыми кровавыми за всю войну.
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