Российская армия намерена достичь цели, поставленной Путиным в 2022 году. Враги пытаются приблизиться к Часов Яру, при этом OSINT-аналитики подтвердили продвижение захватчиков в Богдановке.

Россия пошла в наступление на Часов Яр (фото из открытых источников)

Как информируют эксперты DeepState , здесь российские военные не оставляют попыток закрепиться в населенном пункте Синьковка, недалеко от Ивановки продолжаются жестокие пехотные бои. Враги имели значительные успехи к востоку от Тернов. Трудна ситуация в Серебрянском лесничестве, захватчик ведет наступление возле ЛЭП.

Российские военные ведут активную наступательную операцию, ширина их атак 22 км , конечная цель – Часов Яр. На территории Богдановки россияне сумели продвинуться на 300- 500 метров в глубь населённого пункта.

Параллельно враги усиливают давление на Ивановское.

"Враг принимает серьезные меры для отвержения Сил Обороны. Цель, которая была поставлена еще год назад, до сих пор для них актуальна", — отмечают аналитики.

Враг активизировался между железными дорогами, его цель – приблизиться ближе к Очеретиному.

"Каждый день враг заходит в Степное и каждый день получает на орехи. При этом всем пехота противника не отказывается пойти на утилизацию", — говорят об этом наступление военные эксперты.

Украинским военным удалось отразить одну массированную атаку захватчиков.

Но захватчики продолжают "мясные штурмы" возле Роботиного, изменений пока не зафиксировали. Противник имеет колоссальные потери.

В Крынках враги продолжают терять живую силу и технику. Уничтоженные российские Су являются успехом, повлияющим на частоту применения россиянами КАБов, отмечают эксперты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бои за украинский город стали самыми кровавыми за всю войну.