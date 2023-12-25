Украина изменила стратегию в войне: на что теперь ставка и какие пакеты помощи получает Киев

Содержимое пакетов помощи, поступающих в Украину, обычно дает представление о приоритетах в войне и помогает спрогнозировать будущие этапы военных операций. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Журналисты приводят пример, что, готовясь к своему летнему наступлению Украина получала пакеты помощи, в которые входил ряд бронетехники и других систем, необходимых для наступления на российские войска. В то же время в последнем пакете помощи от США для Украины включено большое количество боеприпасов, оборудования для подрыва и заграждения HESCO.

"Хотя многие из этих предметов были ожидаемыми, включение заграждений HESCO указывает на возможный сдвиг в военных действиях Украины в сторону большей оборонительной направленности", – допускают журналисты.

СМИ обращает внимание, что заграждения HESCO – это разборные сварные сетчатые корзины, которые раскладываются в большие кубы. После разложения эти кубы заполняются почвой и соединяются вместе, образуя стену.

Forbes делает вывод, что Украина готовится входить в глухую оборону. Журналисты отмечают, что поставка заграждений HESCO в Украину указывает на необходимость для украинцев быстро занять оборонительную позицию, вероятно, для отражения нового наступления, начатого российскими войсками.

СМИ обращает внимание, что мощные заграждения пригодятся ВСУ не только на Донбассе, но во время удержания плацдарма на Левобережье Херсонщины, где украинские защитники противостоят многочисленной российской группировке.

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