Главные итоги недели – на чем стоит остановиться отдельно

Светлым Воскресением Украина прощается с очередной неделей противостояния российской агрессии. В течение этих семи дней продолжалось активное обсуждение слива секретных документов США, имеющих отношение и к Украине. Не менее активной была шумиха вокруг грядущего контрнаступления ВСУ, которое, похоже, так пугает Кремль, что он в спешке приготовил механизмы для ускоренной мобилизации. Чем еще запомнилась уходящая неделя (с 10 по 16 апреля), какие важные для Украины события произошли на внутренней и внешней арене, как они могут отразиться на будущем, изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Украина. Фото: из открытых источников

На уходящей неделе ВР приняла ряд важных законопроектов

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Сергей Магера отмечает, что уходящая неделя, как и все, что мы пережили, отражая российскую агрессию, крайне сложная. Продолжаются обстрелы и разрушения, даже в пасхальные день и ночь.

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Следует вообще искать больше поводов для оптимизма. И на уходящей неделе таких хватало, к примеру, в экономическом плане", – отмечает нардеп. "И всё же, в этот праздник, следует поблагодарить Бога и ВСУ, что мы продолжаем держаться, что мы отражаем атаки противника, что мы – уверен! – обязательно победим. Порадуемся также, что еще 130 украинских защитников удалось освободить из российского плена на Пасху

По его словам, в условиях, когда целые регионы Украины лежат в руинах, а экономике страны нанесены колоссальные потери, очень важными являются любые шаги к изменениям к лучшему.

"На уходящей неделе ВР приняла ряд законопроектов, направленных на поддержку тех украинцев, которые ранее взяли кредиты, но после широкомасштабного российского вторжения и его ужасающих последствий – испытывают большие трудности с их возвращением. Теперь же изменен порядок начисления процентов, предоставлены соответствующие льготы. Это важно для многих украинцев, – подчеркивает Сергей Магера. – Изменениями в бюджет определен и новый порядок использования Фонда регионального развития. Радует, что принят в первом чтении законопроект, который усовершенствует поддержку и защиту инвесторов ".

И, конечно, продолжает эксперт, отлично, что ВР вернула на время военного положения доплаты в 30 тысяч военным (независимо от места службы), полицейским, представителям рядового и начальствующего состава гражданской защиты. Это еще более повысит мотивацию по защите страны, уверен Сергей Магера.

"Для меня как депутата от Мариуполя важной новостью уходящей недели стало то, что в Украине запускают самый масштабнейший проект Mariupol.Reborn – по восстановлению Мариуполя после его деоккупации. Он будет реализован при поддержке ЕБРР, Всемирного банка, USAID, компаний SCM и "Метинвест". Уже известно, что на Mariupol.Reborn украинский бизнесмен Ринат Ахметов выделил 1,5 млн долларов, а также, что помочь в восстановлении Мариуполя после его деоккупации готовы также польские Варшава, Гданьск, Вроцлав и нидерландский Утрехт", – рассказал Сергей Магера.

Общество понимает – выплаты военным, полицейским, представителям гражданской защиты сейчас значительно важнее, чем сытая жизнь чиновников

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов одним из наиболее значимых решений, принятых на уходящей неделе Верховой Радой, считает возвращение доплат военным, полицейским и спасателям.

"Предыдущее решение о снятии этих доплат в 30 тысяч вызвало возмущение в обществе. Петиция с призывом вернуть их быстро набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. И парламент отреагировал, предложив саккумулировать соответствующие средства за счет сокращения зарплат госслужащих и топ-менеджеров госпредприятий. Мне разрешили воспользоваться данным социологической компании Active Group, которые будут опубликованы только в понедельник. Согласно их, более 80% украинцев поддерживают решение сократить выплаты госслужащим до десяти минимальных зарплат, – отмечает эксперт. – То есть, общество понимает – выплаты военным, полицейским, представителям гражданской защиты сейчас значительно важнее, чем сытая жизнь чиновников и руководителей госпредприятий ".

По словам Николая Спиридонова, следует также отметить активную деятельность, которую развил Оксен Лисовой, ставший в марте новым министром образования.

"Сейчас достаточно активно идет обсуждение вектора движения, по которому должно идти образование Украины. Свои идеи новый профильный министр публикует, в том числе, в Фейсбуке, приглашая всех к обсуждению. Среди недавних – определенное упрощение школьной программы, объединение ряда предметов Школьники и ранее были перегружены, а сейчас, когда многие перешли на дистанционное обучение (сперва из-за ковида, потом из-за широкомасштабного российского вторжения) ученики перегружены еще и в психологическом плане. Лисовой предлагает сделать образование более прикладным, ориентированным на реальный рынок труда, – рассказал эксперт. – Продолжается регистрация и подготовка к национальному мультипредметному тесту. Это несколько упрощенная вариация ВНО. По результатам теста абитуриенты смогут поступить в вузы. К сожалению, есть проблемы за рубежом – там не всегда украинские дети, вынужденно на время покинувшие Украину, могут пройти данное тестирование. Например, в Бельгии, такой возможности нет. Нужно эту ситуацию исправить, пока есть время".

Такое впечатление, что нами и нашими западными партнерами готовится что-то большое и интересное

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе считает, что расследование относительно "слива" определенных документов Пентагона якобы секретного характера стало одной из самых обсуждаемых новостей недели.

"Очень правильно украинская власть коммуницировала и вела себя касательно этого вопроса. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов четко отметил, что бенефициаром подобных "сливов" и тезисов, сеющих сомнение относительно прочности американо-украинского сотрудничества, является исключительно РФ. Лишь в интересах рашистской федерации может происходить и продвигаться подобное. В то же время, Буданов четко дал понять, что Украина работает с американскими спецслужбами на всех уровнях, в том числе относительно данного скандала. Ситуация под контролем. Никаких изменений в двухсторонних отношениях не происходит (а именно этот тезис сильно разгоняли некоторые СМИ, в том числе на Западе, явно в российских интересах)", – подчеркивает эксперт.

Он уверяет, что переживать нам точно не стоит. Есть высочайший уровень доверия между украинским и американским президентами, министрами обороны, спецслужбами, акцентирует Антон Кучухидзе.

"Интересный момент, вытекающий из ситуации со "сливом" – Китай, фигурирующий в одном из документов (якобы скрыто планировал передачу РФ товаров, как минимум, двойного назначения, с целью поддержки агрессора в войне против Украины) на всякий случай перестраховался. Его МИД сделал заявление в стиле – ни одной стороне конфликта мы ни оружия, ни чего-то подобного не передаем. Несмотря на то, что подлинность "слитых" данных еще не доказана, Китай в очередной раз продемонстрировал, что не хочет даже косвенно поддерживать рашистскую федерацию какими-либо комплектующими, которые можно использовать для изготовления вооружений и боеприпасов. Также было подчеркнуто, что официальный Пекин усилит контроль за экспортом в РФ. Безусловно, это в интересах Украины", – поясняет эксперт.

Следует также отметить, продолжает он, что на уходящей неделе ЕС выделил очередные средства на военно-техническую помощь нашей стране, а из демократических столиц мира всё чаще звучат заверения, что нас будут всячески поддерживать для победы над рашистами на поле боя.

кто-то нет. Но всё идет своим чередом. Мы готовится. И никакие "сливы" этому не помешают, о чём не раз заявило высшее военно-политическое руководство страны. Деоккупация будет продолжаться. Логика следующей недели будет примерно такая же. Наращивание финансовой и военно-технической помощи Украине (и тут свое слово скажет очередной заседание в формате "Рамштайн "), продолжение расследования касательно американского нацгвардейца, слившегося якобы секретные документы в сеть. Чем дальше, тем больше тумана в связи с этими "сливами". Такое впечатление, что нами и нашими западными партнерами готовится что-то большое и интересное, что явно не понравится РФ", – констатирует Антон Кучухидзе. "Кто-то манипулирует из наших партнеров информацией вокруг грядущего контрнаступления,

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