Что не так с зарплатами чиновников: как мотивировать и не дать стать коррупционером

В Украине довольно часто бывает, что мы бросаемся из крайности в крайность. То у нас зарплаты чиновников в госсекторе на уровне годового товарооборота компании, то мы резко "минусуем" всех топ-менеджеров до уровня собственника кофейни. Средняя зарплата СЕО в крупной частной компаний в Украине – 50 тысяч уе. И ни один специалист, который только на обучение по программе МВА потратил 20 тысяч уе, не согласится на зарплату в 2000 долларов в месяц. Почему зарплаты чиновников часто становится причиной для споров и дискуссий в обществе? Какой должна быть зарплата чиновника, чтобы мотивировать его в работе и при этом избежать коррупционных рисков? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зарплата в Украине. Фото: из открытых источников

Нам следует, по примеру многих европейских стран, установить определенную формулу минимальных и максимальных зарплат в госсекторе

То, что в Украине во многих сферах зарплата госслужащих абсолютно неадекватна к уровню средних зарплат и пенсий по стране, это, конечно, раздражает подавляющее большинство украинцев, считает глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

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Мы не видим, поясняет он, за что именно платятся такие огромные деньги.

"При том, что на большинстве тех же госпредприятий результативность крайне низкая. А зарплаты руководства – космические. К ним еще и добавляют не менее космические премии. Это, действительно, один из ключевых факторов того, что мы называем чувством социальной несправедливости", – подчеркивает Андрей Новак.

По его мнению, нам следует, по примеру многих европейских стран, установить определенную формулу минимальных и максимальных зарплат в госсекторе. Привязать их к минимальной зарплате в целом по стране.

"То есть, чтобы максимальная зарплата в госсекторе не могла в 15-20 раз превышать минимальную зарплату по стране", – отмечает эксперт.

Что касается коррупции, то, по словам Андрея Новака, если человек к ней склонен, то какая бы не была у него высокая зарплата, он будет хотеть еще больше. И искать, как использовать для незаконного обогащения те или иные схемы на той или иной должности.

"Тут следует идти путем стран, которые мы называем цивилизованными, где уровень коррупции низкий или очень низкий. В госсекторе там зарплата немного выше, чем в среднем по стране. В то же время у госслужащего – очень достойный соцпакет (медицинская страховка, соцстраховка), который теряется при потере должности", – рассказывает эксперт.

Кроме того, он считает крайне важным минимизировать человеческий фактор во всех государственных процессах, взаимозависимостях, связях. Максимально автоматизировать эти процессы.

"Нечто подобное уже происходит с внедрением системы "Дія". Она серьезно перебрала на себя, автоматизировав их, те функции, которые ранее исполняли чиновники во множестве кабинетов, нередко откровенно вымогая что-то за свою подпись под тем или иным документом. Автоматизацию таких процессов следует развивать, чтобы минимизировать присутствие человеческого фактора в тех процессах, где это возможно. Ведь коррупцию осуществляет именно человек, а не компьютерная программа", – резюмирует Андрей Новак.

Разумно привязать зарплату руководителей госучреждений, предприятий, организаций, министров, депутатов, президента – к минимальному уровню зарплат

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич акцентирует, что как бывший госслужащий, считает – зарплаты на данном поприще должны быть достойными, но не заоблачными.

"Действительно, у нас есть тут определенные перекосы. Ну, не может руководитель какого-то ведомства получать в десятки раз больше, чем его подопечные! Официальная зарплата руководителя не может превышать минимальную зп работника того же предприятия (учреждения, ведомства) больше, чем в десять раз. То есть, если работник получает 10 тысяч, то руководитель – 100 тысяч гривен. Больший перекос (в сторону увеличения зарплаты руководства) однозначно порождает и непонимание, и негодование. Мы же имеем примеры, когда так называемые топ-менеджеры государственных корпораций получают десятки, а то и сотни тысяч долларов. Это неприемлемо", – уверен эксперт.

То есть, продолжает он, при минимальной зарплате по стране в районе 7 тыс. гривен, а средней 12-14 тысяч, руководитель того или иного предприятия, организации госсектора должен получать 100-150 грн. Это было бы логично, правильно.

"Как человек, получивший три высших образования, защитивший кандидатскую диссертацию, я понимаю, что такое обучение – это серьезные траты, но и серьезные инвестиции в себя. И они должны окупаться. И эта окупаемость должна отражаться для госслужащих на руководящих постах зарплатой, большей в разы, нежели у их подчиненных. Но не в десятки раз, – подчеркивает Сергей Доротич. – Конечно, хотелось бы, чтобы мы все получали больше. И тут, опять же, разумно привязать зарплату руководителей государственных учреждений, предприятий, организаций, министров, депутатов, президента – к минимальному уровню зарплат там же или в среднем по стране, но с определенным коэффициентом (выше, но не больше, чем в 10-15 раз). Чтобы это не была придуманная кем-то без всякого основания ставка. Тогда и чиновник будет делать всё, чтобы в государстве рос уровень минимальной зарплаты. Такое подсознательное стимулирование".

Хайповые заявления в стиле "всё пропало, с такими зарплатами все уволятся!" делают те, кто привык жить за счет других в комфорте

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким мнением:

"Уменьшение зарплат чиновников, которое периодически бурно обсуждается в соцестях и не только, на время военного положения – правильный шаг. Даже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривает эту ситуацию как законную и возможную. Так что в ограничении зарплат чиновников 60-70 тыс грн (десятью минимальными зарплатами) нет ничего такого, из-за чего стоило бы поднимать хайп. Рассказы о том, что большие зарплаты предотвращают коррупцию – это миф. И мы не раз видели тому подтверждение. Я говорил и продолжаю, что не высокие зарплаты являются предохранителем от коррупции, а правовая культура, реально действующая как самостоятельная ветвь власти судебная система, демонстрация первыми лицами государства, что они пришли на свои посты реально его развивать, а не набивать собственные карманы".

Что касается того, пойдут ли работать в госсектор люди, которые потратили на свое обучение, в том числе за рубежом, солидные средства, то, по словам эксперта, не стоит путать бизнес – и управление государством. Это две принципиально разных понятия

"Если вы учились как управлять бизнесом – то и идите управлять бизнесом. Если же вы настроены и мотивированы развивать государство, делайте именно это. Во многих эффективных государствах у чиновников – небольшие, но стабильные зарплаты, с хорошим соцпакетом и гарантированной стабильной и высокой пенсией. Второй вариант – у чиновников высокие зарплаты, но пенсия у них отсутствует. Какой из этих двух путей, по которым движется весь цивилизованный мир, выбрать Украине? Я считаю, что нам больше подходит первый. Если у чиновников будет небольшая, но стабильная зарплата, но достойное пенсионное вознаграждение, к ним будет больше уважения. К тому же, это станет стимулом для чиновников оставаться на госслужбе, не брать взятки, не подрывать доверие к государству – и развивать его. Чтобы, когда они пришли к пенсии, эти пенсии были – и были достойными. Ну, а все хайповые заявления в стиле "всё пропало, с такими зарплатами все уволятся!" делают те, кто привык жить за счет других в комфорте. И не хочет лишаться этого комфорта даже в военное время", – констатирует Ростислав Кравец.

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