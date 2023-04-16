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Ничего святого: в пасхальную ночь враг обстрелял церковь

Под Запорожьем

сегодня, 08:26
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Автор:

Константин Куликов

Этой ночью враг обстрелял Запорожье и окрестности — под обстрел попали зеленая зона в областном центре и церковь в Камышевахе под Запорожьем. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева и главу Запорожской ОВА Юрия Малашко. Жертв и пострадавших нет.

Ничего святого: в пасхальную ночь враг обстрелял церковь

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"В эту святую ночь Божьего Воскресения оккупанты в очередной раз продемонстрировали свою бесчестность и бездушие, обстреляв наше мирно спящее Запорожье. Слава Богу, в результате вражеской атаки ни один человек не пострадал", — пишет в своем телеграмм-канале Анатолий Куртев.


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"В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушения есть у зданий рядом. В областном центре враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются. Специалисты безотлагательно начали свою работу", — говорит Юрий Малашко.

Между тем, в США из-за экс-скандала арестовали тренера.

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Согласно утечке секретных материалов разведки США, Кремль не верил в профессионализм своих командующих, поэтому во время полномасштабного вторжения решил приобщить спецназ к прямым боям. Однако спецназовцы понесли колоссальные потери в этих боях. По оценкам аналитиков, три бригады российского спецназа потеряли 90-95% солдат. А на подготовку одного элитного бойца следует потратить около четырех лет.

Издание приводит пример использования спецназа в первые дни войны вблизи Харькова, где российские спецназовцы действовали без особой поддержки регулярной армии РФ, из-за чего понесли значительные потери. Подобная ситуация наблюдалась в Мариуполе, Угледаре и других городах.



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