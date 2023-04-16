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Первые после Христа: кого в первую очередь с Пасхой поздравил Залужный

Главнокомандующий ВСУ

сегодня, 11:39
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Автор:

Константин Куликов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный первыми после Христа в своем пасхальном поздравлении вспомнил и поздравил с праздником "всех, кто в этот день держит оборону в окопах". Об этом сообщают "Комментарии".

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В частности, приветствие Валерия Залужного содержит следующие пожелания:


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"Христос Воскрес! Поздравляю всех, кто в этот день держит оборону в окопах. Находится в блиндажах. Ведет разведку. Несет боевое дежурство. Помогает армии. Поздравляю всех, кто приближает нашу Победу! Поздравляю весь украинский народ с Великим праздником — Воскресением Христовым! Пасха — это праздник великой надежды. Надежды, которая принесет нам мир. Верю, что вместе, в единстве, мы преодолеем врага. Желаю всем нам силы и вдохновения в борьбе за правду и свободу! Воистину Воскрес Христос!"

По данным Генштаба ВСУ, за текущие сутки украинские защитники уничтожили 520 оккупантов. Общие потери врага, с момента широкомасштабного вторжения, превысили 182 тысяч человек.

Кроме этого, в телеграмм-канале Генштаба опубликована видеозапись исполнения заслуженным академическим Ансамблем песни и пляски Вооруженных Сил Украины и семинаристам пасхального пения на разных языках, подчеркивая единство Украины.

"Символично, что часть съемок происходила именно в Лавре, освобожденной от нечистоты и враждебности, подчеркивая победу добра над злом, Божьей благодати – над силами смерти и зла", — говорится в тексте, сопровождающем видео. Ранее Минкульт выпроваживал из Лавры монахов Московского патриархата.

Тем временем, произошел пасхальный обмен пленными.

Патриарх Кирилл заговорил терминами имперской России.

А враг в пасхальную ночь обстрелял церковь.



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