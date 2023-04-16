Состоялся пасхальный обмен пленными: сколько наших вернулось домой

Еще 130 украинских защитников удалось освободить из российского плена на Пасху. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

З полону вдалося повернути 130 військовослужбовців

В этот раз, благодаря усилиям Координационного штаба, домой возвращаются 92 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 20 терробороновцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта. Все спасенные защитники – рядовые и сержанты. Большинство освобожденных воинов защищали Украину на Бахмутском и Соледарском направлениях, а также у Запорожья, на Херсонщине и Луганщине. 48 из 130 освобожденных сегодня защитников считались пропавшими без вести. Часть из спасенных имеют ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности.

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Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе Бахмута. Старшему из освобожденных защитников уже исполнилось 58 лет, самому младшему – 21 год. За прошедшую неделю команде Координационного штаба удалось освободить из неволи 230 наших воинов.

"Все они смогут отпраздновать Пасху. Вместе со всей страной мы приветствуем спасенных Защитников на родной земле и не прекращаем усилий для освобождения всех пленных украинцев", — говорят в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

О количестве переданных пленных России не сообщается.

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