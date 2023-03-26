logo

BTC/USD

27874.08

ETH/USD

1768.74

LTC/USD

93.38

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Человек с премией от Табачника: что известно о новом министре образования Оксене Лисовом
commentss НОВОСТИ Все новости

Человек с премией от Табачника: что известно о новом министре образования Оксене Лисовом

В 2012 году Лисовой получил государственную премию в области образования от Табачника

сегодня, 19:59
Поделитесь публикацией:
Автор:

Станислав Молчанов

Новый министр образования Оксен Лисовой известен своей работой с Малой академией наук (МАН), однако его опыт не такой уж выдающийся, как пишут некоторые педагоги, а многолетние связи со Станиславом Довгим ставят под сомнение его реформаторские планы, говорит эксперт Александр Бурлака. Об этом сообщает УНН.

Человек с премией от Табачника: что известно о новом министре образования Оксене Лисовом

Оксен Лесной (фото из открытых источников)

Как сообщает СМИ, министр образования Оксен Лисовой пришел в сферу образования в 2004 году, когда ему было 32 года. Максимально близкая к преподаванию деятельность, которой он занимался до этого – кружок исторического фехтования при Киево-Могилянской академии. Утверждению, что он где-то хоть год учительствовал, нет никаких подтверждений.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В материале говорится, что большую часть времени Лисовой занимался бизнесом. А в начале 2000-х оказался в руководстве "Укртелекома". И именно с этой должности его и назначили в руководство новой Малой академии наук в 2004 году. В то время руководил МАН Станислав Довгий – отец известного политика Олеся Довгого.

"Лисовой рассказывает, что когда он пришел в МАН, у нее была очень плохая репутация. И он все поправил. Но при этом почему-то президент МАН так и остался на своем месте. В Малой академии все эти годы был директор Лисовой и Президент Довгий. Тем временем в Украине произошла Оранжевая революция, президентом стал Ющенко, премьером при нем Тимошенко, затем Тимошенко снова сменил Янукович. Но на дуэте Лисового и Довгого это никак не отразилось. Всем реформаторам они нравились", – говорит Бурлака.

Как сообщает Информационное агентство, в это же время стал себя проявлять Довгий-младший, который в составе молодой команды Леонида Черновецкого распылял на частные владения для правильных людей заповедное урочище Жуков остров. А Довгий-старший в это время, не отрываясь от руководства МАН, работал в парламенте во фракции политика Владимира Литвина.

"Между тем власть в стране снова изменилась. Янукович, который в свое время назначил Лисового на его должность, стал Президентом Украины, а Дмитрий Табачник начал работать в должности министра образования. При этом в 2010 году произошла еще и реорганизация МАН. Фактически ее повысили в статусе. Могли ли при этом в его руководстве оказаться люди, невыгодные Януковичу и Табачнику? Конечно, нет. В этот раз Малую академию возглавили Станислав Довгий и Оксен Лисовой. Реформа удалась!", – говорится в материале.

В 2012 году Лисовой защитил  диссертацию – к ней прикладывается ровно три статьи и три доклада, сделанных в один год.

"Для тех, кто не знает, это – минимум, при котором в принципе тогда разрешалось защищаться. Пояснения здесь может быть два: либо Лисовой супергений, известный в мире своими научными работами, написавший ее просто в свободное от основных занятий время как развлечение, либо за него ее сделал кто-то другой", — сообщает СМИ.

В материале развеивают миф о 500 научных работах нового министра образования. Google Schoolar предоставляет сведения о 2-3 статьях, в которых Лисовой соавтор.

Также сообщают, что в 2012 году Лисовой получил государственную премию в области образования.

"Закон Кивалова-Колесниченко. Министр Табачник. Лисовому дают государственную премию, а он ее принимает. Кстати, Революцию Достоинства оба на своих должностях пережили. И люстрацию. Даже Довгий-старший. В 2018 году он стал даже полным академиком НАН Украины. А Довгий-младший продолжил бегать, занимаясь незаконными застройками и подкупом избирателей", – рассказывает Бурлака в материале.

СМИ сообщает, что Лисной вместе с Довгим-старшим организовывал музей науки в тарелке УкрИНТЭИ, и там была какая-то непонятная история с российскими застройщиками.

"Лисовой не только не ученый, но и не педагог. Пожалуй, он хороший менеджер, по крайней мере пиар-менеджер, потому что куче людей, которые организовывали разные инвенты, он действительно помог. Но ждать борьбы с "наследием Табачника" от человека, фактически от него получавшего премию как-то самонадеянно. С учетом его связей можно ожидать, что реформы еще раз пройдут успешно и остатки украинских учебных заведений будут освобождены от недобитых педагогов", — говорится в материале.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/2020799-ne-vcheniy-ne-pedagog-lyudina-z-sumnivnimi-zvyazkami-ta-premiyeyu-vid-tabachnika-ekspert-pro-ministra-osviti-oksena-lisovogo
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!