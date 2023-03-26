Человек с премией от Табачника: что известно о новом министре образования Оксене Лисовом

Новый министр образования Оксен Лисовой известен своей работой с Малой академией наук (МАН), однако его опыт не такой уж выдающийся, как пишут некоторые педагоги, а многолетние связи со Станиславом Довгим ставят под сомнение его реформаторские планы, говорит эксперт Александр Бурлака. Об этом сообщает УНН.

Оксен Лесной (фото из открытых источников)

Как сообщает СМИ, министр образования Оксен Лисовой пришел в сферу образования в 2004 году, когда ему было 32 года. Максимально близкая к преподаванию деятельность, которой он занимался до этого – кружок исторического фехтования при Киево-Могилянской академии. Утверждению, что он где-то хоть год учительствовал, нет никаких подтверждений.

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В материале говорится, что большую часть времени Лисовой занимался бизнесом. А в начале 2000-х оказался в руководстве "Укртелекома". И именно с этой должности его и назначили в руководство новой Малой академии наук в 2004 году. В то время руководил МАН Станислав Довгий – отец известного политика Олеся Довгого.

"Лисовой рассказывает, что когда он пришел в МАН, у нее была очень плохая репутация. И он все поправил. Но при этом почему-то президент МАН так и остался на своем месте. В Малой академии все эти годы был директор Лисовой и Президент Довгий. Тем временем в Украине произошла Оранжевая революция, президентом стал Ющенко, премьером при нем Тимошенко, затем Тимошенко снова сменил Янукович. Но на дуэте Лисового и Довгого это никак не отразилось. Всем реформаторам они нравились", – говорит Бурлака.

Как сообщает Информационное агентство, в это же время стал себя проявлять Довгий-младший, который в составе молодой команды Леонида Черновецкого распылял на частные владения для правильных людей заповедное урочище Жуков остров. А Довгий-старший в это время, не отрываясь от руководства МАН, работал в парламенте во фракции политика Владимира Литвина.

"Между тем власть в стране снова изменилась. Янукович, который в свое время назначил Лисового на его должность, стал Президентом Украины, а Дмитрий Табачник начал работать в должности министра образования. При этом в 2010 году произошла еще и реорганизация МАН. Фактически ее повысили в статусе. Могли ли при этом в его руководстве оказаться люди, невыгодные Януковичу и Табачнику? Конечно, нет. В этот раз Малую академию возглавили Станислав Довгий и Оксен Лисовой. Реформа удалась!", – говорится в материале.

В 2012 году Лисовой защитил диссертацию – к ней прикладывается ровно три статьи и три доклада, сделанных в один год.

"Для тех, кто не знает, это – минимум, при котором в принципе тогда разрешалось защищаться. Пояснения здесь может быть два: либо Лисовой супергений, известный в мире своими научными работами, написавший ее просто в свободное от основных занятий время как развлечение, либо за него ее сделал кто-то другой", — сообщает СМИ.

В материале развеивают миф о 500 научных работах нового министра образования. Google Schoolar предоставляет сведения о 2-3 статьях, в которых Лисовой соавтор.

Также сообщают, что в 2012 году Лисовой получил государственную премию в области образования.

"Закон Кивалова-Колесниченко. Министр Табачник. Лисовому дают государственную премию, а он ее принимает. Кстати, Революцию Достоинства оба на своих должностях пережили. И люстрацию. Даже Довгий-старший. В 2018 году он стал даже полным академиком НАН Украины. А Довгий-младший продолжил бегать, занимаясь незаконными застройками и подкупом избирателей", – рассказывает Бурлака в материале.

СМИ сообщает, что Лисной вместе с Довгим-старшим организовывал музей науки в тарелке УкрИНТЭИ, и там была какая-то непонятная история с российскими застройщиками.

"Лисовой не только не ученый, но и не педагог. Пожалуй, он хороший менеджер, по крайней мере пиар-менеджер, потому что куче людей, которые организовывали разные инвенты, он действительно помог. Но ждать борьбы с "наследием Табачника" от человека, фактически от него получавшего премию как-то самонадеянно. С учетом его связей можно ожидать, что реформы еще раз пройдут успешно и остатки украинских учебных заведений будут освобождены от недобитых педагогов", — говорится в материале.