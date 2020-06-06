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Главная Новости Общество происшествия В ГБР назвали шокирующее число дел в отношении жестокости и пыток со стороны полиции
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В ГБР назвали шокирующее число дел в отношении жестокости и пыток со стороны полиции

В Государственном бюро расследований озвучили количество уголовных дел по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток

6 июня 2020, 23:49
Автор:

Таисия Ерохина
В ГБР назвали шокирующее число дел в отношении жестокости и пыток со стороны полиции

Государственное бюро расследований рассматривает около 5 000 уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток. Об этом сообщает ГБР, по итогам координационного совещания относительно состояния противодействия пыток правоохранителями.

Как рассказал и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, в структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в частности тех, что касаются жесткого обращения и пыток.

"Указанную категорию преступлений расследуют самые опытные следователи Государственного бюро расследований", – заверил Соколов.

Сообщается, что правоохранители на совещании согласовали ряд совместных действий, направленных на своевременное предупреждение, выявление, раскрытие преступлений этой категории.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков жестко прокомментировал преступления полицейских Павлоградского райотдела, которых задержали в Днепропетровской области. "Вы очумели, офицеры с погонами?": так Аваков заявил на совещании после задержания банды полицейских в Павлограде.

Ранее сообщалось, что в Кагарлыке полностью сократили штат полицейских.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/koordinaciyna-narada-schodo-stanu-protidii-katuvannyam-pravookhoroncyami
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