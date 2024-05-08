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Не из-за вражеских дронов. В ВСУ рассказали, почему на самом деле отвели с фронта Abrams

Американские танки неплохо зарекомендовали себя в бою

сегодня, 00:40
Автор:
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Марьян Ощановский
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Отвод американских танков Abrams от линии боевого столкновения связан не столько с необходимостью защиты от дронов, сколько из-за непонимания украинских командиров или западных партнеров, как лучше применять эти довольно неплохие танки, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Не из-за вражеских дронов. В ВСУ рассказали, почему на самом деле отвели с фронта Abrams

Танки Abrams предоставили Украине США. Фото из открытых источников

"В результате этого не понимания подбитая техника в нередких случаях становилась трофеем врага. И исходя из последнего факта, рискну предположить, что танки вступали в бой не так, как рекомендовали американцы. То есть не из рубежей эффективного огневого поражения, а вступали в бой с противником на расстоянии 500-1000 метров. При такой непосредственной близости от противника в условиях отступления даже взлетевшая гусеница – это беда. Никакой "Геркулес" не приедет вытаскивать танк. Так что трофей в довольно неплохом состоянии попадает в руки врага", — рассказал Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, первопричиной такого применения техники является катастрофический дефицит украинской армии во всем, частично устаревшая американская техника для условий современного боя и убитый украинский ВПК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская армия готовится к тому, что российские захватчики попытаются повторить массовую атаку на разных направлениях фронта. "Готовимся к худшему сценарию. Исходим из максимальных возможностей врага, а не из наиболее вероятных его действий. Думаем, как опережать врага по крайней мере в планировании своих действий", — рассказал командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российское наступление происходит чрезвычайно медленными темпами, поскольку почти через год в районе Бахмута оккупанты смогли продвинуться всего на 16 км, заявил бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза. По мнению дипломата, Россия не сможет достичь значительных территориальных достижений, а украинские военные будут становиться сильнее.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031mFfuSZGSD3ehmbVjD4GWDUSGTAXpHGLvJf5TMBzwwP31kxaid3ZamyYDhjg2N1gl&id=100000878673787
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