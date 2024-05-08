Не из-за вражеских дронов. В ВСУ рассказали, почему на самом деле отвели с фронта Abrams

Отвод американских танков Abrams от линии боевого столкновения связан не столько с необходимостью защиты от дронов, сколько из-за непонимания украинских командиров или западных партнеров, как лучше применять эти довольно неплохие танки, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Танки Abrams предоставили Украине США. Фото из открытых источников

"В результате этого не понимания подбитая техника в нередких случаях становилась трофеем врага. И исходя из последнего факта, рискну предположить, что танки вступали в бой не так, как рекомендовали американцы. То есть не из рубежей эффективного огневого поражения, а вступали в бой с противником на расстоянии 500-1000 метров. При такой непосредственной близости от противника в условиях отступления даже взлетевшая гусеница – это беда. Никакой "Геркулес" не приедет вытаскивать танк. Так что трофей в довольно неплохом состоянии попадает в руки врага", — рассказал Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, первопричиной такого применения техники является катастрофический дефицит украинской армии во всем, частично устаревшая американская техника для условий современного боя и убитый украинский ВПК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская армия готовится к тому, что российские захватчики попытаются повторить массовую атаку на разных направлениях фронта. "Готовимся к худшему сценарию. Исходим из максимальных возможностей врага, а не из наиболее вероятных его действий. Думаем, как опережать врага по крайней мере в планировании своих действий", — рассказал командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российское наступление происходит чрезвычайно медленными темпами, поскольку почти через год в районе Бахмута оккупанты смогли продвинуться всего на 16 км, заявил бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза. По мнению дипломата, Россия не сможет достичь значительных территориальных достижений, а украинские военные будут становиться сильнее.