Не из-за вражеских дронов. В ВСУ рассказали, почему на самом деле отвели с фронта Abrams

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Марьян Ощановский
Отвод американских танков Abrams от линии боевого столкновения связан не столько с необходимостью защиты от дронов, сколько из-за непонимания украинских командиров или западных партнеров, как лучше применять эти довольно неплохие танки, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.
Танки Abrams предоставили Украине США. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, первопричиной такого применения техники является катастрофический дефицит украинской армии во всем, частично устаревшая американская техника для условий современного боя и убитый украинский ВПК.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская армия готовится к тому, что российские захватчики попытаются повторить массовую атаку на разных направлениях фронта. "Готовимся к худшему сценарию. Исходим из максимальных возможностей врага, а не из наиболее вероятных его действий. Думаем, как опережать врага по крайней мере в планировании своих действий", — рассказал командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российское наступление происходит чрезвычайно медленными темпами, поскольку почти через год в районе Бахмута оккупанты смогли продвинуться всего на 16 км, заявил бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза. По мнению дипломата, Россия не сможет достичь значительных территориальных достижений, а украинские военные будут становиться сильнее.
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