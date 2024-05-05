Что было самым главным на этой неделе: почему это важно для Украины

Украина прощается с новой неделей войны, на которую пришлись 800 дней широкомасштабной российской агрессии, Светлое Воскресенье (Пасха), усиление разговоров о намеченном в июне саммите мира в Швейцарии, который всеми силами пытается сорвать российский диктатор Владимир Путин. Портал "Комментарии" традиционно подводит с экспертами итоги недели (с 29 апреля по 5 мая), попросив их оценить наиболее примечательные события.

Итоги недели. Фото: из открытых источников

Есть три ключевых темы

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко выделил три темы.

Первая – подготовка к июньскому саммиту мира в Швейцарии.

"Известно, что приглашено 160 стран, около ста из которых уже подтвердили свое участие. Как по мне, любые встречи, где Украина оказывается в центре внимания — нам только в плюс. После того, как американский парламент принял, а президент подписал решение о выделении около 61 млрд долларов помощи Украине, вырисовывается уже позитивная для нас конфигурация, чем в течение предыдущего полугодия. И это, думаю, также повлияет на решение тех или иных стран принять участие в мирном саммите. Вопрос в том, примут ли участие условные нейтралы типа Китая, Индии, Индонезии. Понятно, что Запад – за нас. Важно склонить на свою сторону и Глобальный Юг иже с ним. И тут нужно активно работать нашей дипломатии", – считает эксперт.

Вторая важная, по его мнению, тема – протесты в Грузии по поводу закона об иноагентах.

"Пророссийский парламент продвинул эту российскую идею. Но общество ее, мягко говоря, не восприняло. Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, которого нынешняя марионеточная власть Грузии упекла за решетку, заявил, что происходящее похоже на начало революции. Так это или нет — покажет время. Но то, что тысячи человек вышли на протест – хорошо. Это демонстрирует свободолюбие грузинского народа, который, надеемся, сметет кремлевских марионеток, выберет себе адекватную власть, окончательно вырвется из орбиты РФ и станет членом ЕС", – отмечает Сергей Дойко.

Третьим примечательным событием (даже чередой таковых) недели он называет новые случаи коррупции и злоупотреблений служебным положением в Украине.

Госаудитслужба выяснила, что на восстановлении Бородянки непонятно куда ушло 20 млн грн А ряд депутатов Киевского горсовета числились в военных частях, где ни разу не были Всё чаще слышу от многих экспертов, с которыми общаюсь, что в военное время коррупция и мародерство должны наказываться максимально жестко и приравниваться к госизмене, – признался Сергей Дойко. – Ведь это бьет по имиджу Украины, дает повод тем же западным политикам говорить о том, что нужно сворачивать помощь нашей стране. Что недопустимо!". "Это новости, казалось бы, локального характера, но они тоже вплетаются в общую канву российско-украинской войны, влияют на нее. У нас продолжают ловить нардепов на коррупции (на уходящей неделе – "слугу народа" Андрея Клочко, "озолотившегося" за которое время непонятным образом ).

Актуализировалась тема гипотетических мирных переговоров

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович поделился таким комментарием:

Поэтому практически каждый день мы читаем в фронтовых сводках о новых штурмах позиций ВСУ, а порой узнаём и о незначительном продвижении противника ". "На фронте Россия пытается из последних сил использовать "окно возможностей", пока помощь от западных стран еще массово не поступила в Украину, а закон о мобилизации, который позволит усилить армию, не вступил в силу

На этом фоне, продолжает эксперт, актуализировалась тема гипотетических мирных переговоров. И она, считает Игорь Рейтерович, будет в фокусе внимания как минимум до саммита мира в Швейцарии.

Потому и эта неделя, и предстоящая посвящены продолжению переговоров с Пекином, в том числе, в закрытом формате. Венцом процесса может стать встреча Си Цзиньпиня с президентом Франции Эммануэлм Макроном. Надеемся, удастся привлечь КНР, имеющую влияние на РФ, к саммиту мира. Но пока эпопея с переговорами об этом продолжается", – констатирует эксперт. "Важна мощная работа Украины на дипломатическом поприще в плане привлечения как можно большего количества стран на этот саммит. Ведь от этого будет зависеть и качество итоговой декларации, и возможность реализации тех или иных положений на практике. Крайне важен тут вопрос участия Китая

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