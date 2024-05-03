800-й день с начала большой войны: ключевые выводы и прогнозы

Сегодня, 3 мая, Украина переживает 800-й день с начала полномасштабного российского вторжения. За это время РФ, получив по зубам в первый год "большой войны", сделала выводы. Перевела экономику на военные рельсы, проводит постоянную скрытую мобилизацию, наладила военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей и Ираном. Украина, напротив, потеряла драгоценное время, не решаясь на дополнительную мобилизацию, которую теперь приходится проводить в авральном темпе. Подвели и партнеры, которые то долго не решались предоставить нам необходимые вооружения и боеприпасы, то задерживали поставки. В итоге РФ начала новую волну наступления, параллельно готовя еще одну. В свою очередь, Украина всё больше уходит в стратегическую оборону, но не оставляет планы на контрнаступление, параллельно ведя подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" нынешнее состояние российско-украинского противостояния и перспективы обозримого будущего.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Остановить РФ можно лишь силой оружия

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

а также у Часов Яра Россияне подошли к каналу Северский Донец-Донбасс и кроют Часов Яр бомбами, артиллерией и так далее". "Насколько мне известно, по-прежнему тяжелая ситуация уже за Очеретиным

Это не может не беспокоить ни украинцев, ни наших партнеров, акцентирует эксперт.

"Как сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом (на которой я была), одно дело — принятие решений теми или иными странами о новых пакетах помощи Украине, другое — поставки нам всего необходимого, третье — какое именно оружие будет поставлено, куда мы сможем бить. Не секрет, что нам некоторые партнеры запрещают использовать их вооружение и боеприпасы для ударов по территории РФ. Тогда как по нам оттуда летит, что угодно. Да и военные эксперты акцентируют, что, воюя только на своей территории выиграть невозможно", – отмечает Татьяна Попова.

По ее словам, хорошо, что в США на данный момент есть консенсус касательно необходимости поддерживать Украину, благодаря чему и была выделена помощью в 60,8 млрд долларов. К сожалению, акцентирует эксперт, есть и крайне правые конгрессмены, которые за нас не голосовали и продолжают распространять нарративы российской пропаганды.

тут многое будет зависеть от намеченного на 15-16 июня в Швейцарии саммита мира От решений, которые там примут, – считает Татьяна Попова. – Думаю, что Россия не станет останавливаться, независимо от результатов саммита. Остановить ее можно лишь силой оружия, включая ракетные удары по Москве и полную блокаду Крыма (уничтожение Крымского моста, перерезание сухопутного коридора). Пока этого не случится, я не вижу выхода на более-менее подходящие для Украины переговорные позиции. Россиян надо поставить в очень сложное положение, чтоб они, наконец, пришли в себя – и пошли на конструктивные переговоры". "Что касается Европы (которая активизировалась, особенно Франция, президент которой готов при определенных обстоятельствах отправить в Украину экспедиционный корпус ),

Россияне попытаются захватить максимально много

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак констатирует, что на фронте мы, к сожалению, вынуждены сейчас отступать. Есть ползучее наступление РФ.

Параллельно мы ведем дипломатические сражения, в том числе для того, чтоб июньский Глобальный саммит мира в Швейцарии оказался успешным", – отмечает эксперт. "Накопления необходимого для более эффективной обороны числа техники, вооружений и боеприпасов (из новых пакетов американской и европейской помощи) у нас пока не произошло. Это может занять еще пару недель. Нужны фронту, конечно, и люди

Он обращает внимание на заявление главы нашего МИД Дмитрия Кулеба, что после саммита могут стать возможными и переговоры между Киевом и Москвой.

мобилизационные процессы налажены, вооружений и боеприпасов хватает. Тогда как у Украины проблемы и с живой силой, и с тем, чем собственно воевать". "Правда, такое произойдет, думаю, лишь при условии, что итоги встречи в Швейцарии окажутся позитивными для Украины. Вероятность чего возрастет, если Китай, Индия и Бразилия проявят интерес к данной встрече и поддержат нашу формулу мира, основанную на принципах Устава ООН, международного права. Тогда могут появиться рычаги влияния на РФ, – поясняет Иван Ступак. – Последней же абсолютно не выгодно сейчас останавливаться. Она, похоже, на пике возможностей: экономика работает на войну, санкции успешно обходятся

У эксперта нет сомнений, что россияне попытаются захватить максимально много, а когда вновь возникнет патовая ситуация, когда фронт относительно стабилизируется – пойти на переговоры.

"Наша задача – поломать планы врага, устоять, "перемолоть" как можно больше сил и средств агрессора, – говорит Иван Ступак. – И выходить на переговоры на своих условиях".

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